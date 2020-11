Un mystérieux canular prétendant être Piers Morgan a complètement trompé Donald Trump lors d’une conversation téléphonique plus tôt cette année, a déclaré le présentateur de Good Morning Britain au Londoner.

Morgan a déclaré que le président Trump lui avait révélé le canular lors d’un appel le 24 octobre. «Je ne pense pas qu’il s’en soit rendu compte jusqu’à ce qu’un de ses collaborateurs lui dise que je ne lui avais pas vraiment parlé», nous a-t-il dit. “Je m’attends toujours à ce qu’il apparaisse quelque part, mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent”, a ajouté Morgan.

Il a dit qu’il n’avait «aucune idée» de qui était le canular, mais avait des soupçons sur leur possible inspiration. «Je pense que qui que ce soit m’a entendu donner des conseils à Trump sur [US TV show] Fox et ses amis, et pensaient qu’ils auraient de la chance s’ils passaient un appel en faisant semblant d’être moi.

Des fraudeurs russes ont trompé le prince Harry en lui faisant croire qu’il avait un appel avec Greta Thunberg au début de cette année. Et en mars, le farceur britannique Archie Manners a trompé la commentatrice de droite Katie Hopkins pour qu’elle reçoive un faux prix.

Morgan a rencontré Trump lorsqu’il a remporté le Celebrity Apprentice en 2008, lors d’un passage en Amérique. Trump n’a pas suivi Morgan sur Twitter lorsque le présentateur de GMB a commencé à critiquer sa réponse au coronavirus.

Missy Elliot a ouvert la voie, dit Runway

(Dave Benett / .)

La chanteuse Bree Runway dit qu’elle a failli briser son ordinateur portable et fondre en larmes en entendant la contribution de Missy Elliott à sa nouvelle mixtape. Runway a expliqué que l’artiste rap américain est «quelqu’un qui a ouvert la voie à une fille alternative comme moi». Elle a déclaré au Gay Times: «Je devais me contrôler. Je viens de me lever et j’ai commencé à pleurer instantanément. J’ai failli laisser tomber mon ordinateur portable sur le sol. J’étais comme, ‘Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu.’ »

Verdict effronté sur la victoire de Biden

(Joe Biden mène les sondages / . via .)

LE dernier média à trouver un angle local sur les élections américaines est Legal Cheek, qui écrit: «Un diplômé en droit qui est arrivé 76/85 dans sa classe est prêt à devenir la personne la plus puissante du monde». Et l’Ayrshire Times s’est de nouveau amusé avec: «Le propriétaire du club de golf de South Ayrshire perd l’élection présidentielle de 2020.

Shaw: n’importe qui peut jouer un personnage gay

FIONA SHAW pense qu’il ne devrait y avoir aucune «frontière» quant à savoir qui peut jouer des personnages gays. Shaw, qui est elle-même gay, a déclaré: «Je suis irlandaise et je détesterais croire que je n’étais pas autorisée à jouer des anglais.» Elle joue dans Ammonite, sur la relation lesbienne imaginée par un scientifique du XIXe siècle.

(.)

SW1A

(.)

NEVENA BRIDGEN, la chanteuse d’opéra mariée au député Andrew Bridgen, ressent «beaucoup d’empathie» pour Melania Trump, car les deux sont nés dans l’ancienne république de Yougoslavie. La fondatrice du blog Wives of Westminster, qui s’est envolée pour les États-Unis pour rendre compte de l’élection, nous a dit qu’elle ressentait le «changement d’atmosphère» lorsqu’elle a dit quelque chose de positif à propos de Melania. Elle a dit: “Son accent a été ridiculisé.”

–

AUCUN accord n’est conclu – Aucun accord n’est conclu. Lord Moylan, récemment nommé pair par Boris Johnson, a déclaré ce week-end à l’ex-diplomate français Gérard Araud: «Vous surestimez grossièrement la valeur que Boris Johnson a jamais accordée à un accord de libre-échange. [Free Trade Agreement] avec les USA. En effet, il aurait une valeur économique négligeable, comme la plupart des ALE. » Euh, n’est-ce pas le but de toute cette histoire de Brexit?