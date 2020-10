Carrie Underwood en sait une ou deux choses sur les superbes looks des tapis rouges, mais la chanteuse de country garde vraiment les choses réelles quand il s’agit de vêtements athleisure amusants et branchés. La passion de la musicienne primée aux Grammy Awards pour le fitness et l’entraînement a rencontré un immense succès aux côtés de sa ligne de vêtements de sport, CALIA by Carrie Underwood et c’est son dernier look avec des articles d’entraînement rafraîchissants qui ont applaudi les fans.

Dans un article partagé samedi de CALIA par l’Instagram officiel de Carrie, Underwood est vue arborant un look cool associant la chemise à manches côtelées de sa collection en vert pâle avec une paire de leggings imprimés taille haute. “Quand tu prends le temps de [Choose You], tu es mieux pour ça, “la légende lue à côté du hashtag,” reste le chemin. “

“Tellement vrai et j’adore ta tenue”, a écrit un fan à côté d’un emoji en forme de cœur alors qu’un autre faisait écho au sentiment: “J’adore, j’adore, j’aime cet ensemble!” D’autres ont également répondu, louant le look avec des commentaires allant de “Cette tenue est adorable! J’adore le jaune”, tandis que d’autres ont écrit: “Une si jolie tenue!” et “J’adore cette tenue! Surtout le pantalon!”

Le message a accumulé plus de 11000 likes de la part des fans au moment de la rédaction de cet article, beaucoup applaudissant son style, tandis que d’autres se demandaient d’où eux aussi pouvaient obtenir le look exact. Disponibles sur son site officiel CALIA par Carrie Underwood, les articles sont également disponibles chez Dick’s Sporting Goods et sont actuellement une bonne affaire pour ceux qui cherchent à imiter le style d’entraînement de la reine du pays.

Actuellement au détail pour 40 $, le Chemise à manches longues Flow Rib Crew que Underwood porte en “Suisse Lime” est disponible pour les tailles régulières et plus. Également disponible dans la couleur noir pur, le haut est une chemise à manches longues de coupe classique avec une encolure ras du cou, mesurant 24 “de longueur. En tant que haut de transition parfait entre la salle de sport et les déplacements en déplacement, la silhouette fluide avec des détails côtelés présente technologie anti-humidité accentuée avec une sensation ultra douce pour plus de confort et d’aisance. Pour plus de détails sur cet article, rendez-vous chez Dick’s Sporting Goods pour en savoir plus.

Comme on le voit sur Underwood, le haut se marie parfaitement avec le Legging imprimé à taille haute Essential, au prix de 70 $ et disponible en tailles régulières et plus dans la couleur «Midnight Bloom Nine Iron». Le legging ajusté présente une taille haute lissée avec une entrejambe 7/8 et une couche de maille puissante pour le maintien. Sans oublier, avec des éléments fonctionnels comme une poche zippée et un confort performant, les propriétés anti-humidité BODYBREEZE travailleront pour garder votre sec et léger. Pour plus de détails sur cet article, rendez-vous sur Dick’s Sporting Goods pour en savoir plus.

Alors que la chanteuse et compositrice “Southbound” a été enfermée à l’intérieur pendant une grande partie de cette année en raison de la pandémie, elle est restée active, en termes de forme physique et a encouragé les fans à faire de même. En plus de son premier livre, Trouvez votre chemin: alimentez votre âme et devenez fort avec la vie Fit52 – actuellement en vente pour 14,98 $ sur Amazon au moment de la rédaction de cet article – Underwood aide les fans à se mettre en forme et à rester en bonne santé avec son application de fitness, fit52.

La femme de 37 ans s’est arrêtée au TODAY Show le 3 mars pour discuter du livre sur la santé et la remise en forme, qui met en évidence son propre parcours, de la lutte contre les fluctuations de poids à la recherche d’un équilibre qui fonctionne pour elle – et qui fonctionnera probablement pour les autres , aussi.

“C’est une de mes passions, et j’en tombe de plus en plus amoureux au cours des 15 dernières années”, a déclaré Underwood, ajoutant que son idée avait été lancée après le lancement de sa ligne de fitness CALIA. «Les gens disaient:« Tu devrais écrire un livre », parce que j’aime vraiment la santé et la forme physique, et je me passionne pour les articles, les tendances et des choses comme ça, alors nous avons cherché juste pour voir comment cela allait se passer.»

Underwood a admis qu’elle en était «vraiment fière», ajoutant qu’elle avait également collaboré avec certains contributeurs qui sont ses «amis». «Ce sont des experts en entraînement et en nutrition», dit-elle. «C’était un projet passionnel tellement merveilleux.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les prix et promotions indiqués sur les liens de clic sont susceptibles d’être modifiés par le détaillant. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.