Le look mignon de Mon Laferte qui a montré sa simplicité, est magnifique | INSTAGRAM

Le beau et talentueux Chanteur chilien Mon Laferte a montré que vous n’avez pas besoin de bijoux ou de robes élégants pour être belle et il l’a fait à travers une nouvelle photo sur son Instagram officiel.

C’est un instantané qui a été pris dans un Séance photo professionnel, dans lequel, avec sa guitare acoustique classique, il a montré qu’il suffit d’une belle attitude pour être aussi belle sur les photos.

Vêtue d’une robe avec un imprimé fleuri, une fleur dans les cheveux et des chaussures de danse rouges, elle s’exhibait au maximum assise sur une chaise avec un fond blanc qui faisait beaucoup ressortir la jeune femme, portant également sa grande collection de tatouages, qui lui semblent spectaculaires et avec lesquels elle a réussi à choyer et à conquérir des millions de fans qui sont là pour elle et la soutiennent à tout moment.

Cela pourrait aussi vous intéresser: “Que notre amour soit connu”, collaborent Mon Laferte et Alejandro Fernández

La jeune chanteuse compte 3,2 millions d’abonnés sur son réseau social où vous partagez des photos et des vidéos sur elle, sa musique et ses idéaux. Il ne s’agit pas seulement de musique, mais la jeune femme cherche à représenter un mouvement d’autonomisation des femmes et d’autonomisation du peuple, partageant que c’est nous qui décidons et qu’il est très important de le faire.

Il y a quelques heures à peine, Mon Laferte a raconté qu’il était allé voter dans son pays d’origine là-bas à Mexico où il réside et travaille comme chanteur.

Il ne faut pas oublier que grâce à la situation mondiale, Mon Laferte a dû annuler ses performances live, alors maintenant et pendant tout ce temps, il est allé sur les réseaux sociaux pour partager des concerts de chez lui.

En effet, ce 5 novembre, ils auront un concert numérique où il présentera toute sa nouvelle musique et ses plus grands succès via une application appelée Streamtime.

L’interprète a également montré que nous devons travailler très dur pour atteindre nos objectifs, nous rappelant ses débuts dans lesquels elle était au Chili pour essayer de percer en tant qu’artiste, cependant, lorsqu’elle a décidé de voyager et de vivre au Mexique, elle a trouvé un endroit qu’elle envisageait. le parfait pour partager son art et c’est ainsi qu’il a commencé à chanter dans la rue.

Grâce à son grand talent et à la grande attention qu’il a reçue dans cet endroit où il s’est produit, il a gagné en popularité jusqu’à devenir ce qu’il est maintenant; une excellente représentante de la musique, démontrant également qu’il n’est pas nécessaire de se concentrer sur un seul genre et qu’elle peut s’essayer à ce qu’elle veut, en créant son propre style, facilement identifiable par ceux qui ne connaissent pas la voix de Mon en l’écoutant chanter.

Rappelons-nous qu’il y a quelque temps, il a sorti une vidéo en collaboration avec Alejandro Fernández, représentant fièrement le cinéma de l’âge d’or au Mexique, avec une production en noir et blanc où les artistes sont caractérisés par des costumes typiques et des lieux tels qu’une hacienda, un lac et une église.

Le grand charisme et les plaisanteries qui caractérisent le chanteur chilien, ainsi que l’élégance de l’interprète du régional mexicain, il ne fait aucun doute que la fusion des deux talents, et leurs voix uniques et mélodieuses, ont donné un résultat phénoménal.

Cela a été enregistré dans une hacienda que nous avons à deux minutes du propre ranch de Don Vicente Fernández, et c’était très original, «De plus, nous l’avons fait avec un mariachi ici de Guadalajara qui est purement féminin, donc c’est très beau, très intéressant et j’ai aimé beaucoup », a déclaré Alejandro Fernández.