T

Le magicien du V Dynamo poursuit les propriétaires d’un KFC du nord de Londres pour plus de 200000 £ pour une prétendue intoxication alimentaire qui l’a laissé à l’hôpital.

La star de Magician Impossible, âgée de 37 ans, a déclaré avoir souffert et avoir besoin d’un traitement urgent après avoir mangé un repas au restaurant de Belsize Park à l’été 2017.

Dynamo, de son vrai nom Steven Frayne, a déjà parlé de l’incident, accusant le poulet non cuit, qui l’a particulièrement touché car il souffre de la maladie de Crohn.

Le magicien poursuit maintenant les propriétaires franchisés de cette succursale de KFC pour des dommages-intérêts «supérieurs à 200 000 £».

«(Il) réclame des dommages-intérêts pour les blessures corporelles qu’il (il) a subies du fait qu’il a consommé un repas le 27 juin 2017 du KFC à Haverstock Hill», indique le bref.

«Le dommage susmentionné a été causé par la négligence et / ou le manquement au devoir du défendeur.»

L’action est intentée contre Alim Investments Ltd, une société basée à Ruislip, qui posséderait et dirigerait la KFC en tant que franchisé.

Frayne, qui vit à Hampstead, a ébloui de nombreuses célébrités au fil des ans, dont Kim Kardashian, Karlie Kloss et Cara Delevingne.

Au début de 2018, il a parlé de ses difficultés avec la maladie de Crohn lorsque des images de son visage sensiblement changé sont apparues. Il a révélé qu’il avait été frappé de maladie l’été précédent et qu’il souffrait d’arthrite.

«Je suis un peu plus discret car je suis tombé vraiment malade et je me suis retrouvé à l’hôpital l’été dernier en raison d’un très mauvais type d’intoxication alimentaire, qui a la maladie de Crohn et une intoxication alimentaire – une très mauvaise combinaison», a-t-il déclaré. dans la vidéo autoportée mise en ligne.

Il a parlé d’effets secondaires avec lesquels il luttait encore huit mois plus tard, y compris un «mauvais type d’arthrite qui a en quelque sorte affecté toutes les articulations de mon corps … qui était vraiment nul en tant que magicien quand vous ne pouvez pas mélanger un paquet de cartes parce que vos mains souffrent tellement ».

Il a déclaré lors d’entretiens que les médicaments stéroïdes pour son état avaient entraîné une prise de poids et une éruption cutanée sur tout le corps, et il a affirmé être en mesure de déterminer la cause de l’intoxication alimentaire présumée.

«Je sais exactement ce qui a causé l’intoxication alimentaire», a-t-il déclaré. «C’était du poulet. Je sais d’où je l’ai eu. J’ai le reçu. »

en relation

Il a pris le repas après avoir joué un spectacle à l’O2, dit-il, se retrouvant quelques heures plus tard «dans la salle de bain dans la pire douleur que l’on puisse imaginer, vomissant de façon incontrôlable».

Il a déposé la plainte devant la Haute Cour en juin par l’intermédiaire des avocats Russells, mais le bref vient tout juste d’être rendu public.

Alim Investments Ltd, représentée par Kennedys Law, n’a pas présenté de défense contre la réclamation et l’affaire n’a pas encore été portée devant un juge.

La société mère d’Alim et les avocats représentant le cabinet ont été sollicités pour commentaires par le Standard.