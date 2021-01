C

ovid a été un spectacle d’horreur pour l’industrie du cinéma.

Les cinémas ont été contraints de fermer, les sorties à succès retardées et les horaires de tournage annulés en raison des verrouillages et des interdictions de voyager.

Mais un producteur londonien a déclaré aujourd’hui que la pandémie avait fourni une aubaine inattendue pour un coin de l’industrie: les courts métrages.

Traditionnellement considérés comme la petite sœur de l’industrie cinématographique grand public, où les réalisateurs apprennent leur métier avant de passer au long métrage, les courts métrages passent du temps au soleil, selon Carter Pilcher, directeur général du distributeur et producteur ShortsTV.

Son entreprise produit et distribue des courts métrages du monde entier.

Elle les vend aux abonnés de la télévision payante des Amériques, d’Europe et d’Inde, ce qui lui permet de trouver et de financer de nouveaux talents.

Il dit que le temps libre que les gens ont eu pendant les lock-out a conduit des centaines de milliers d’entre eux à essayer des courts métrages pour la première fois.

Le nombre croissant de plateformes de télévision à travers le monde signifie qu’elles peuvent accéder aux services via la télévision payante et les essayer pour la première fois.

ShortsTV a vu le nombre de clients augmenter dans de nombreux pays du monde, en particulier en Inde, où le nombre d’abonnés a augmenté de 35%.

«Lorsque notre public a du temps libre, nous les avons vus dire:« Je suis épuisé de regarder les grands réseaux à la télévision – essayons plutôt quelque chose de nouveau comme ShortsTV.

«Nous avons constaté une croissance du nombre de fans de courts métrages en 2020 qui aurait mis des années à se développer en temps normal.»

Il admet avoir perdu certains clients alors que les gens abandonnaient leurs chaînes câblées aux États-Unis, mais dit que la croissance est maintenant à venir via les fournisseurs numériques, en particulier Amazon.

Il a récemment signé des accords pour distribuer ShortsTV via Amazon Prime à un public au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, tandis que son dernier accord de plate-forme en Inde voit son service offert potentiellement à 342 millions de clients mobiles Airtel.

La vaste nation indienne aimant le cinéma était également un motif de célébration à ShortsTV aujourd’hui, car un court métrage documentaire indien appelé Tailing Pond venait de se qualifier pour être nominé pour un Oscar.

Le film parle de l’impact horrible de l’extraction d’uranium sur une communauté de l’Inde de l’Est et est exprimé par la star de Sex In the City, Cynthia Nixon. Le directeur Saurav Vishnu est originaire de la région où des milliers d’enfants tombent malades et meurent des suites de la pollution par les déchets radioactifs.

ShortsTV détient les droits de distribution exclusifs.

Pilcher, un ingénieur astronautique devenu banquier devenu directeur de cinéma, a déclaré: «Tailing Pond est juste une histoire incroyable et aurait été perdue en Inde si Cynthia Nixon ne l’avait prise et dit – hé, je vais prêter mon nom et en faire partie.

L’histoire, d’une région aussi éloignée, racontée par la population locale, n’aurait probablement jamais été entendue dans l’ancien temps avant les chaînes de streaming et de télévision numérique.

«Comme le monde a de plus en plus de plates-formes, de plus en plus de voix peuvent entrer dans la conversation mondiale qui n’aurait jamais été entendue auparavant», déclare Pilcher.

Alors que covid a attiré de nouveaux publics dans le monde du court métrage, il a également gâché les efforts des cinéastes en herbe pour se faire remarquer. En temps normal, les nouveautés les plus prometteuses trouveraient des distributeurs dans les festivals de cinéma du monde entier, mais elles ont toutes été annulées cette année.

Pilcher explique: «C’est terrible pour les cinéastes. Ils ne pouvaient pas simplement attendre les festivals de l’année prochaine, car à ce moment-là, c’est comme s’ils essayaient de présenter le film de l’année dernière alors qu’il y en avait de nouveaux à concourir.

Cependant, ShortsTV a tenté de réparer certains des dommages en proposant de projeter les principaux festivals de courts métrages à la télévision.

L’un était le Festival international du film de Guanjuato au Mexique, un autre était le Festival international du film de Bengaluru en Inde.

«C’était formidable pour notre public», dit Pilcher. «Pour le festival latino-américain, nous leur avons laissé garder les publicités et les revenus de sponsoring et avons projeté les films pour les 12 nuits du festival. Ainsi, quelqu’un à des milliers de kilomètres en Argentine pouvait voir des films dans un festival qu’il n’aurait jamais eu la chance de voir normalement.

ShortsTV n’avait pas seulement à lutter contre le virus l’année dernière. Il a également fait apparaître soudainement un monstre rival à sa porte sous la forme de Quibi, le court métrage du milliardaire Jeffery Katzenberg, de près de 2 milliards de dollars.

L’ancien magnat de DreamWorks Animation a levé 1,75 milliard de dollars et a embauché l’ancien chef de Hewlett-Packard Meg Whitman pour former une start-up produisant des courts métrages à diffuser numériquement sur des téléphones mobiles.

L’idée était de lancer 5000 vidéos «quick bite» de moins de 10 minutes. Walt Disney, WarnerMedia et d’autres grands studios se sont inscrits.

«Que faites-vous face à Covid et à un nouveau concurrent de 2 milliards de dollars? Vous priez beaucoup », dit Pilcher en riant.

Celui à qui il a envoyé ses prières, ils ont été rapidement exaucés. Quibi s’est écrasé et brûlé, se pliant en décembre après avoir lamentablement échoué à atteindre son nombre d’abonnés ciblé.

Pilcher dit: «Ils ont dit que c’était la pandémie, mais je pense que c’était leur contenu.

“Ils ont amené toutes ces stars d’Hollywood, mais l’idée était de faire des films de 90 minutes et de les diviser en épisodes de 10 minutes. Dans ce format, ils n’avaient tout simplement pas l’impact d’un court métrage complet.”

En fait, ShortsTV a eu une année assez décente, tout bien considéré. Les revenus sont passés de 9,5 millions de dollars à 10 millions de dollars malgré la perte d’abonnés aux États-Unis et, avec la mise en œuvre d’Amazon en Europe, il se développe maintenant sur quatre continents. On espère que ses nouvelles offres indiennes y augmenteront leurs revenus de 78% cette année.

Covid a été un film catastrophe pour l’industrie cinématographique, mais pour Pilcher, au moins, il devrait être court.

Les 5 shorts préférés de Pilcher:

L’enfant silencieux (Oscarisé 2017, Royaume-Uni)

Avec Rachel Shenton (Hollyoaks) et réalisé par le fiancé de Shenton, Chris Overton. Ce film incroyable a été lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage d’action en direct en 2017. Dans le rôle principal d’une jeune actrice sourde pour la première fois, l’histoire a été inspirée par les expériences personnelles de Rachel Shenton et ses préoccupations pour l’éducation des enfants sourds.

Cidre de poire et cigarettes (Nominé aux Oscars 2016, Royaume-Uni / Canada)

Animation nominée aux Oscars produite par Cara Speller de PASSION Pictures au Royaume-Uni, le film et le roman graphique du même nom sont basés sur une histoire vraie et brutalement honnête de la relation turbulente du réalisateur Robert Valley avec son meilleur ami d’enfance autodestructeur.

The Eleven O’Clock (Nominé aux Oscars 2017, Comédie australienne)

Inspiré d’un croquis de la célèbre série télévisée britannique A Bit of Fry and Laurie, une séance entre un psychiatre et son patient, croyant à tort qu’il est le psychiatre, devient incontrôlable.

Mon neveu Emmett (Oscar Nominee 2017, États-Unis)

Réalisé par Kevin Wilson Jr, un étudiant de Spike Lee, ce court métrage déchirant est basé sur l’histoire vraie du meurtre d’Emmett Louis Till en 1955 à une époque de profonde division raciale. Mose Wright, 64 ans, tente de protéger son neveu (Emmett) de 14 ans contre deux assassins racistes en quête de sang. 65 ans plus tard, cette histoire est malheureusement toujours d’actualité et un aperçu du passé et du présent profondément troublés de l’Amérique.

Certains garçons ne partent pas (États-Unis, avec Jesse Eisenberg)

Un court métrage réalisé par Maggie Kiley dans le cadre du Directing Workshop for Women de l’AFI, qui a remporté des prix dans plusieurs festivals américains de haut niveau, notamment Palm Springs et Tribeca. Drôle, touchant et doux-amer, avec de superbes performances de Jessie Eisenberg et Eloise Mumford.

Un court métrage sur la pêche sur glace (ETATS-UNIS)

Cette comédie HILARIEUSE de huit minutes se déroule dans la campagne du Dakota du Sud, où deux amis sortent pour une journée de pêche sur glace pour provoquer une destruction totale. Nominé pour le Grand Prix du Jury Sud-par-Sud-Ouest.