Le maillot de bain Anastasia Kvikto est minuscule et impertinent! | Instagram

Connue non seulement pour ses grandes courbes mais aussi pour sa grande ressemblance avec Demi Rose, la mannequin d’origine russe Anastasia Kvikto que beaucoup ont surnommé “Le Russe Kim Kardashian”, a partagé une vidéo où elle montre ses charmes avec un maillot de bain minuscule et audacieux.

Bien qu’à certaines occasions on les ait confondus avec le modèle britannique quand on les voit on se rend compte qu’ils ont effectivement une certaine similitude mais ce n’est pas non plus marqué, ils ont certaines coïncidences mais ce n’est pas quelque chose d’exagéré, les deux sont uniques.

Anastasia Kvikto est depuis longtemps devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, elle a actuellement 26 ans et collabore avec de grandes marques depuis son compte Instagram officiel où elle compte environ 11 millions 900 milliers d’abonnés, dont elles continuent d’augmenter de régulièrement.

La popularité de Anastasia Kvikto Cela est dû à ses courbes et aussi en grande partie à sa personnalité car il est né en Russie, ce pays est connu parce que les habitants sont assez froids en termes de personnalité et de caractère, car là où ils se trouvent, ils se sont habitués C’est précisément pourquoi les personnes d’origine russe sont connues pour être trop sérieuses, ce qui dans le cas de la modèle russe attire beaucoup d’attention.

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue d’un minuscule maillot de bain deux pièces, c’est un imprimé animalier, bien que ce soit un peu simple, cela attire beaucoup d’attention, en haut on peut voir plusieurs bandes qui passent sous ses pectoraux, De plus, les bretelles sont très fines, à l’arrière les bandes avant se croisent lui donnant une touche très coquette.

Au fond de votre Maillot de bain On voit ses charmes briller clairement, ceci parce que la pièce qu’elle porte est perdue entre eux, elle est attachée sur les côtés, laissant tomber quelques bandes, donnant le même air coquin que celle du haut.

La scène où Anastasia Kvikto C’est tropical, le modèle d’origine russe est près d’une plage, au début on voit de beaux palmiers, du sable et en arrière-plan la belle mer, qui sans aucun doute ne se compare pas du tout à la beauté de Kvikto.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le modèle voluptueux est connu sous le nom de “Le russe Kim Kardashian”, cela est dû pour des raisons évidentes, tout comme la mondaine et la femme d’affaires des États-Unis a également de grandes courbes, bien sûr, leurs chiffres sont différents. Il semble que les internautes aient pris l’habitude d’identifier une nouvelle célébrité avec le nom d’une autre déjà établie, il en est de même avec le disparu Joselyn Cano qui était connu sous le nom de «Le Mexicain Kim Kardashian».

Il y a ceux qui prétendent que le modèle Anastasia Kvikto Elle n’aime pas être comparée à la sœur aînée de Kylie Jenner, et qu’elle prétend qu’elle est beaucoup plus jolie que Kim Kardashian elle-même, il faut se rappeler que cette dernière compte plus de 197 millions d’abonnés sur Instagram, donc l’un des autrement, cela pourrait être considéré comme “un honneur” d’être appelé ainsi, en raison de la grande référence que c’est.

Kvikto est l’un des modèles qui a fait sensation auprès des internautes, il partage constamment du contenu sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram il a un peu plus d’un millier de publications entre photos et vidéos dont on voit continuellement la croissance du les coeurs rouges et les commentaires deviennent un peu plus risqués.

