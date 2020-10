Maillot de bain bleu de Bárbara de Regil qui a fait briller sa silhouette | INSTAGRAM

Vous vous souviendrez sûrement des vidéos en direct et vir @ les de Bárbara de Regil, quelque chose pour lequel elle est devenue l’une des célébrités les plus controversées et maintenant appréciée par ses fidèles fans, qui sont au courant avec des photos montrant le résultat de leurs routines d’exercice ardues.

A cette occasion, la jeune femme a décidé de nous montrer les grands progrès que ce quatrain a fait, en portant un maillot de bain et en exhibant complètement son abdomen ainsi que la forte muscles qu’il a partout sur sa silhouette.

La publication a été faite sur son compte officiel de Instagram, où nous avons pu voir la belle image dans laquelle elle se tient dans l’océan, profitant des vagues et du soleil en portant ce maillot de bain bleu deux pièces qui a rendu ses fans très heureux.

En très peu de temps, Bárbara de Regil a rassemblé plus de 400000 likes.Nous pouvons donc voir que ses abonnés sont tout à fait conscients de son réseau social et ont également consacré quelques commentaires où ils l’ont complimentée et commentée sur sa beauté.

Il faut se rappeler que Barbara a un peu voyagé ces dernières semaines, car après tant de confinement, elle a décidé qu’il serait bon de visiter les plages de Cancun pour en profiter avec sa fille, cependant, elle devait être pendant l’ouragan qui était sur le point d’arriver. elle a donc dû quitter son hôtel et trouver un endroit pour rester en sécurité.

Cette situation a généré beaucoup d’émotions et de sentiments en lui et il a même sorti ce qu’il avait stocké le plus profondément, clarifiant que la chose la plus importante est la santé mentale et émotionnelle et pas tant la santé physique, même si bien sûr il n’arrêtera pas de se soucier et de travailler sur cette partie autant que possible. .

Il est également important de se rappeler que le but de Bárbara de Regil faisant des exercices en direct sur son Instagram n’est pas seulement de se montrer, mais elle cherche à aider les gens à faire quelque chose de sain pendant cette période, comme nous le savons depuis le début de la quarantaine. Les acides de but profitent du temps et cherchent à être aussi sains que possible ainsi que leurs fans.

Vous vous souviendrez sûrement aussi d’une occasion où Barbara a fait un commentaire drôle étrange comme le temps des tacos et de la v0dka provoquant beaucoup de rires et de commentaires à son sujet sur les réseaux sociaux, la transformant en personnage.

Il y a beaucoup de gens qui n’en utilisent absolument rien, en fait, ils le commentent sans s’arrêter dans tout cet endroit où on en parle, donc nous pouvons nous rendre compte que si sa présence affecte suffisamment les gens, il se passe quelque chose qui se passe avec beaucoup de Il semble que ça ne s’arrêtera pas mais qu’ils s’énervent de plus en plus parce que c’est au centre de l’attention.

Encourager les gens à se sentir mieux dans leur peau, essayer de faire ressortir toute cette force que chacun porte à l’intérieur, est le principal message que Barbara devait transmettre à ses fans aujourd’hui, avant de commencer par l’entraînement mentionné, le qui, avait une durée totale de 40 minutes.

La vidéo est accompagnée d’exercices en tout genre, tels que cardiovasculaire, de haute intensité et de force, qui mettent en valeur les muscles marqués de l’actrice et de sa compagne toujours fidèle, sa fille Mar.