L’une des nombreuses épouses de footballeurs professionnels est Antonella Rocuzzo qui est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, même si son succès est en partie dû à la popularité de son mari, l’attaquant Lionel Messi, également connu sous le nom de La flega en raison de sa taille, mais cela ne l’a pas empêché d’être l’un des meilleurs joueurs de football d’Argentine, de leur pays d’origine et d’une partie du monde.

La jolie femme de Lionel Messi En plus d’être une star des réseaux sociaux, elle est aussi une excellente femme d’affaires, sur son propre Instagram elle a partagé sa page Internet qui redirige immédiatement vers sa boutique en ligne, ce sont des vêtements pour bébés et jeunes enfants.

Bienvenue chez Enfans, une marque simple, colorée, créative, fonctionnelle, super confortable et universelle pour bébés, garçons et filles dans les tailles de 03 mois à 12 ans », description de la page.

Antonella Roccuzzo Elle a actuellement 32 ans, elle est née le 26 février 1988, elle connaît son mari depuis qu’ils ne sont que des enfants, heureusement le style voulait qu’ils soient ensemble après quelques années, aujourd’hui ils sont mariés et ensemble ils ont trois beaux enfants mâles.

Avec treize millions deux cent mille adeptes, Antonella Roccuzzo a réussi à gagner l’affection ainsi que l’admiration de ses adeptes, surtout lorsqu’elle partage de tendres photographies avec sa famille, bien que les publications dans lesquelles elle apparaît à côté de son mari sont celles qui deviennent le plus populaire, comme celui qu’il a partagé le 2 août 2019.

Dans l’image qui est en noir et blanc, vous pouvez voir le couple profiter de la plage, les deux portent maillots de bain, celle de Antonella Roccuzzo Elle est deux pièces de couleur claire, elle porte également un chapeau et ses cheveux sont lâches, elle est assise à côté de son mari étant très affectueuse avec lui.

Antonella, comme nous l’avons mentionné, est assise et bien que l’image soit en noir et blanc, vous pouvez clairement apprécier le ton bronzé de sa peau, sa silhouette est assez stylisée mais ses charmes sont vraiment voluptueux, c’est une très belle femme.

Regardez-vous toujours comme ça @leomessi », écrit-il.

Le mariage formé par Antonella Roccuzzo et Lionel Messi est l’un des plus solides, non seulement à cause du fait que chaque fois qu’ils sont vus ensemble, ils ont l’air plus que amoureux, mais aussi à cause de l’histoire qu’ils ont ensemble en tant que couple, étant qu’avant d’être très amis, dès leur plus jeune âge, On pourrait dire que c’est l’un de ces amours qui vous marquent à vie.

Son mariage en 2017 a été l’un des plus attendus de l’année, malgré le fait que les deux avaient déjà vécu ensemble pendant des années et avaient également eu deux enfants, c’est l’un de ces événements que vous attendez avec impatience, la fête a eu lieu à Rosario, sa ville natale en Argentine. , il y avait beaucoup de sécurité et même s’il y avait apparemment peu d’invités, c’était quelque chose des plus beaux, en raison de la façon dont c’était intime et sublime pour le couple, les amis et la famille.

Si le fait de vouloir en savoir plus sur la vie de la belle femme d’affaires originaire d’Argentine est inévitable, elle essaie toujours de garder un contact minimum avec les médias elle se caractérise par être toujours très discrète et être un peu à l’écart des projecteurs publics, peut-être ceci C’est ce qui a le plus fonctionné pour lui jusqu’à présent.

Cependant, il est important pour ses fans d’en savoir un peu plus sur sa vie et celle de son mari, c’est quelque chose d’inévitable que les personnalités publiques doivent traverser à un moment donné de leur vie.

