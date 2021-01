Le maillot de bain de Mia Khalifa ne pouvait pas contenir ses charmes! | Instagram

Le modèle Mia khalifa est connue pour avoir des charmes voluptueux dont à de nombreuses occasions ont surpris plus d’un de ses adeptes, cette fois Maillot de bain rose Il ne pouvait pas les contrôler!

La belle mannequin, femme d’affaires et commentatrice sportive continue de ravir l’élève de ses followers grâce à ses publications, cette fois c’était sur Instagram où, en plus d’être plus que belle, elle avait l’air la plus tendre car elle était accompagnée d’un de ses animaux de compagnie.

Comme tu le sais bien, tu sais Mia khalifa La jeune femme de 27 ans est mariée au chef Robert Sandberg qui lui permet de lui préparer de délicieux plats car si le mannequin aime quelque chose c’est à manger, bien qu’ils se soient récemment mariés, ils vivaient déjà ensemble depuis longtemps, accompagnés en plus de plusieurs animaux qui à plusieurs reprises nous les avons vus coexister avec eux.

Dans l’image qu’elle a partagée il y a longtemps sur Twitter le 23 novembre 2020, apparemment, elle est à l’extérieur de sa maison assise sur l’herbe à côté d’elle est l’un de ses animaux de compagnie, Khalifa porte un maillot de bain rose complet, Le design est assez frappant car bien qu’il s’agisse d’un morceau de soupe, il a une division juste en dessous de ses charmes, cela se remarque immédiatement car ils sont sur le point de tomber à leur place, à la fois en bas et en bas. au dessus de.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Je suis désolé que vous ayez à gérer ces réponses à chaque image que vous publiez », a écrit l’un de ses fans.

Ce commentaire faisait référence à toutes les réponses sur Twitter que la belle célébrité reçoit quotidiennement lorsqu’elle partage une image, en plus d’avoir des millions d’adeptes, il y a un groupe de la population qui la regarde mal, et à plusieurs reprises ils lui ont fait savoir, Bien sûr, elle a exprimé qu’elle n’était pas intéressée par les opinions négatives, le mannequin et la femme d’affaires se concentrent uniquement sur le positif et sur ses projets, bien sûr, il y a plus de gens qui l’adorent:

Pas de mots seulement de l’amour inconditionnel “,” Je suis un grand fan de la vôtre, de la belle photographie “, ont écrit certains fans.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans quelques années seulement Mia khalifa a réussi à maintenir sa popularité sur les réseaux sociaux, mais cela peut aussi être dû au fait qu’à ce jour, ses vidéos érotiques continuent d’être valables, avec lesquelles en seulement trois mois, elle a dépassé plusieurs actrices et est devenue l’une des cinq plus recherchées dans Google.

Il y a quelques mois, elle a décidé d’ouvrir un OnlyFans et bien qu’elle ait été visiblement critiquée parce que pendant longtemps elle voulait elle-même que ses vidéos soient retirées d’Internet, parce qu’elles donnaient plus de profit à l’industrie cinématographique, pour cette raison certains internautes pensaient illogique qu’en alléguant cela Mia khalifa Il a fini par ouvrir sa propre page sur OnlyFans, avant qu’un de ses fans n’écrive une réponse assez éloquente.

Simple, si je me soumets à elle, ELLE a le contrôle non seulement sur ce qu’elle est prête à faire, mais aussi sur COMMENT elle le distribue et aussi sur le fait qu’elle conservera beaucoup plus de VOTRE argent. Donc OF n’est pas une mauvaise idée. “

Ce que très peu de gens savent, c’est que l’objectif de l’ouverture d’OnlyFans était aussi de soutenir différentes associations caritatives, en faisant don d’une partie des bénéfices qu’il obtient sur sa page dans laquelle il a admis qu’il se sentait bien car ils l’ont reçu avec beaucoup d’affection et Surtout, ils la traitent avec respect, c’est ce qu’elle a elle-même confirmé à travers certaines publications sur Instagram.

Lisez aussi: La pose de Mia Khalifa laisse les fans avec le cœur battant!