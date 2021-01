Le maillot de bain doré avec lequel Kylie Jenner a dit au revoir à l’année et reçu 2021 | INSTAGRAM

La célébrité de la télévision américaine, Kylie Jenner, a bouleversé les réseaux sociaux, encore une fois en publiant une série d’images pour montrer sa silhouette choquante et voluptueuse avant l’année fatidique que 2020 était pour beaucoup juste après la fin.

Kylie Jenner a fermé avec maillot de bain “doré” 2020, et en même temps, exactement comme il l’a commencé: avec les réseaux sociaux rendus à ses pieds grâce à ses poses impressionnantes et séduisantes.

Et c’est que le célèbre magnat de la industrie du maquillage et le soin de la peau, a bouleversé Instagram, comme d’habitude, en publiant une série d’images pour montrer sa silhouette dans un minuscule maillot de bain deux pièces avant la fin de l’année qui vient de se terminer et ce que nous croyons, personne ne manquera.

Dans les images cand * entes, on voit la sœur cadette du clan Kardashian Jenner pose dans une piscine, vêtu d’un mini maillot de bain au ton nude, assorti d’énormes lunettes du même ton, éblouissant et tombant amoureux de ses millions d’adeptes de son profil officiel sur Instagram.

“Nager vers 2021”, a écrit le milliardaire pour accompagner les cartes postales, qui en quelques heures ont reçu plus de 10 millions de likes et une pluie de commentaires célébrant la beauté de la mère de Stormi.

Nous pouvons apprécier la beauté impressionnante de la mondaine mi-corsée dans l’eau de la piscine, exposant tous ses énormes et beaux attributs avant, éblouissant ses millions de fans avec sa beauté et son regard coquin.

Ils vous remercient tout le temps de garder un œil sur vos messages, ce qui peut faire remonter le moral de tout le monde.

De même, les fans de Kylie lui laissent toutes sortes de messages et de compliments créatifs, complimentant sa beauté hors du commun et la remerciant d’avoir rendu 2020 un peu plus supportable grâce à ses fabuleux clichés qu’elle partage sur le réseau social officiel du célèbre.

“Espérons que l’année 2021 apportera bien d’autres joies”; “Vous terminez l’année aussi belle que jamais”; «J’ai hâte que cette année se termine. J’espère que 2021 nous apportera toutes des ondes positives », n’étaient que quelques-uns des milliers de messages que Kylie Jenner a reçus de ses fans, qui sont toujours là pour elle.

De même, Kylie et tous les autres membres de sa famille de médias ont hâte de continuer à réussir avec leurs entreprises et leurs projets personnels, et même si pour le moment nous attendons la dernière saison de la série qui a rendu les Kardashian célèbres, nous pouvons certainement Vous voyez ces derniers chapitres comment 2020 était pour chacun des membres.

Bien que pour Kylie ce fut une année de réussite totale dans la vente de ses produits exclusifs de maquillage et de soin de la peau, nous pouvons être sûrs que ce prochain sera le même ou mieux pour la belle femme d’affaires prospère, nous sommes déjà impatients de voir le nouveau les tendances des produits et leurs nouvelles lignes de maquillage que la jeune femme a en tête.