L’un des personnages les plus controversés de l’émission de téléréalité d’Acapulco Shore était Karime Pindter, qui aujourd’hui n’est pas seulement une star et une personnalité des médias sociaux, mais est également devenue une femme d’affaires qui aime montrer sa silhouette en maillot de bain séduisant, comme celui de son post dans lequel elle apparaît avec l’un des deux pièces en rose.

Être le meilleur ami de Manelyk González qui a également fait partie de Rive d’Acapulco Ils se sont si bien complétés que de nos jours, personne ne peut en réalité les arrêter, bien sûr, ils ont eu leurs discussions et leurs poursuites judiciaires au moment où ils ont réussi à résoudre l’une des sept saisons de MTV auxquelles ils ont participé.

Karime Pindter Depuis qu’elle est entrée dans la première saison de l’émission de télé-réalité, elle a eu une grosse surprise, elle commente qu’elle était sûre que dès le premier jour elle serait une diva, comme elle le faisait depuis qu’elle était très jeune car malgré qu’elle n’avait que 21 ans quand Il s’est aventuré dans la maison Aca Shore, il a déjà eu plusieurs expériences de vie car il aimait beaucoup sortir et s’amuser comme une célébrité.

Malheureusement, ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu, en fait, elle et Manelyk pendant la première saison ont été rendus “laids” certains des membres principalement à cause des hommes, Karime a commencé à recevoir des surnoms. Cependant, elle n’a pas abandonné.

À la fin de la première saison Karime Pindter Une grande amitié avec les membres a commencé automatiquement, à partir de ce moment-là ils sont de très bons amis, elle s’est pour sa part largement consacrée à modifier un peu ses charmes pour s’améliorer physiquement, ce qu’elle a réalisé avec le passage de ces six années.

Aujourd’hui c’est une femme extrêmement belle, elle n’a pas honte de dire qu’elle a subi quelques ajustements esthétiques, elle le suppose elle-même comme dans la publication qu’elle a faite en début d’année le 19 janvier, où elle a montré qu’elle a un des les chiffres les plus enviables.

Dites-moi une chanson ci-dessous qui est parfaite pour ce moment dans #Tulum », a-t-il partagé dans la description.

Karime Pindter Elle est apparue vêtue d’un maillot de bain rose, très dans le style des couleurs de Barbie, bien que les deux pièces soient un peu simples, elle rend sa silhouette assez belle, à cette époque elle avait les cheveux blonds, elle était accompagnée de sandales “romaines” qui ils ont donné un look beaucoup plus classique.

En plus d’être une femme d’affaires et star de la télévision, Karime Pindter a également appelé Matriochka a lancé un livre intéressant, celui-ci s’intitule “Comment se donner son taco: un guide pour vivre ses rêves irrévérencieusement drôles”, il a été lancé en mars de cette année.

Nul doute que Karime Pindter est une femme assez active, elle est toujours à la recherche d’un nouveau projet dans lequel elle peut investir.Elle a également lancé une ligne de maquillage où l’on peut trouver du gloss, des masques, des émaux et autres produits intéressants.

La jeune femme de 27 ans n’est pas seulement un joli visage qui s’amuse toujours dans les soirées, c’est aussi une grande femme entreprenante qui sait profiter des opportunités qui se présentent à elle et surtout elle est très belle.

Parmi ses publications on trouve des photographies, des vidéos et aussi IGTV où elle fait la promotion non seulement de sa beauté mais aussi de ses produits, ainsi que des voyages dans des endroits paradisiaques qu’elle est venue visiter à la fois seule et en compagnie de ses amis d’Acapulco Shore, en lançant sûrement plus de saisons, nous la verrons aux côtés de ses amis qui sont également devenus des célébrités.

