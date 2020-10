Le maillot de bain rouge de Demi Rose fait monter la température aux Maldives | Instagram

Décidément le rouge c’est son truc! La belle Demi Rose a surpris les Maldives avec un formidable maillot de bain qui a finalement fini par faire sensation sur Instagram.

Le mannequin britannique a partagé sur ses histoires Instagram les brèves images dans lesquelles Demi Rose elle modèle son maillot de bain rouge des îles paradisiaques et tout en jetant un regard coquin à la caméra.

La star des médias sociaux a prouvé qu’être voluptueux était vraiment spectaculaire ces jours-ci, alors que le mannequin britannique était magnifique alors qu’elle marchait sur le sable clair de l’île et que sa silhouette conquit les réseaux sociaux.

Et si cela ne suffisait pas, Demi Rose Elle a fait de la plage son complice, puisque le bleu de la mer, la végétation et le sable en arrière-plan soulignaient encore plus la beauté de cette femme.

Décidément et malgré l’énorme succès et la renommée de Demi, c’est une promesse du spectacle, car son charisme et sa beauté iront sûrement très loin. Il y a ceux qui assurent que le beau mannequin est en pourparlers pour s’aventurer dans le monde du cinéma, ni plus ni moins que le rêve de nombreux Hollywood.

Cette belle femme pourrait facilement devenir la nouvelle Meghan Fox, car elle a un visage vraiment angélique et un corps très attrayant pour les femmes et les hommes.

Demi Rose est déjà une star sur Instagram, où elle compte près de 15 millions de followers qui n’arrêtent pas de suivre les traces de ce beau mannequin.

Jour après jour, la Britannique captive les internautes avec une dose constante d’elle-même, puisqu’elle est très constante dans ses publications, où l’on peut la voir de bien des façons et avec beaucoup ou peu de garde-robe, ce qui fascine vraiment ses followers.

La belle Demi Rose s’est avérée être une aventurière car elle est une amoureuse du voyage, de la découverte de lieux nouveaux et paradisiaques et surtout, de nourrir constamment son âme et son esprit.

La célèbre femme n’est revenue que récemment à sa vie habituelle, puisqu’elle avait respecté les mesures sanitaires et était restée chez elle pour éviter le coronavirus; Cependant, à plusieurs reprises, elle n’a pas manqué l’occasion de partager sur les réseaux sociaux à quel point elle était désespérée de sortir et de voyager à nouveau.

Cependant, ses followers ont remercié la mise en quarantaine de cette belle femme car cela leur permettait d’en savoir un peu plus sur elle, ceci parce qu’elle partageait qu’elle aimait les techniques de méditation et de lecture dans le cadre de la nourriture de son esprit; quelque chose que peu savaient.

La renommée de Demi Rose a débordé en 2016, après que les projecteurs se soient tournés vers elle au Cannes, quand il s’approcha du tapis tenant la main de Tyga.

Le rappeur était l’un des plus enviés de la nuit quand il a été vu avec une femme magnifique au bras, tout le monde se demandait qui était sa nouvelle conquête, Demi Rose.

Mais ce qui a fait les gros titres des spectacles n’était pas la robe spectaculaire du mannequin, ni à quel point elle était vraiment belle, mais que Tyga Il était juste un peu plus d’une semaine après avoir été séparé de Kylie Jenner et il était déjà avec la belle britannique.

Les comparaisons avec Kylie ont été immédiates et encore plus avec sa sœur, Kim Kardashian, puisque les énormes courbes de Rose rappellent l’anatomie de la femme de Kanye West.

Les médias ont attrapé le célèbre mannequin entrer dans un hôtel avec Tyga, puis tous deux sont partis pour une boîte de nuit, où le rappeur faisait partie de l’émission ce soir-là.