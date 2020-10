Cal Ripken Jr.est l’un des joueurs légendaires de la MLB après avoir établi un record avec 2632 matchs consécutifs. Maintenant, un riche fan de baseball peut posséder le maillot que Ripken portait pendant la nuit historique. Son uniforme noir à domicile des Orioles de Baltimore est aux enchères.

Goldin Auctions accueille le lot pour le maillot, que Ripken portait dans l’après-midi du 19 septembre 1998. Lui et les Orioles ont affronté le rival des Yankees de New York à Camden Yards, une victoire de 5-3. Ripken n’a pas enregistré de coup sûr pendant la bataille, mais il était imparable en défense. Il a enregistré un putout, ainsi que trois passes décisives. Fait intéressant, Derek Jeter était du côté des perdants du match.

Ce maillot noir alternatif des Orioles qui a été associé à la photo du 2632e match consécutif record du 19 septembre 1998 est et sera toujours l’un des maillots les plus importants qui existent. Le maillot noir a des «Orioles» sur la poitrine en sergé de tacle orange, blanc et noir au-dessus de son numéro «8» dans les mêmes couleurs vives. Les ouvertures des manches sont entourées d’un passepoil orange et un patch oiseau oriole orange, noir et blanc est cousu sur la manche gauche

Avec un peu plus de 10 jours restants aux enchères, le maillot noir à domicile a une offre actuelle de 80 000 $. Le lot a commencé à 50 000 $, mais a rapidement augmenté après l’implication de cinq gagnants potentiels. Ils continueront d’essayer de décrocher l’objet rare pendant les derniers jours de la vente aux enchères. Pendant ce temps, le chapeau de Ripken du jeu record est également disponible dans une vente aux enchères distincte. Le prix actuel est de 8 000 $ après que 21 personnes aient fait une offre.

Lorsque Ripken a enlevé son maillot à la fin du match, il a cimenté ce que beaucoup pensent être le record incassable. Il a couronné 16 années d’action au cours desquelles il n’a jamais manqué un match pour cause de maladie, de blessure ou pour toute autre raison. Le maillot a ensuite passé les 22 années suivantes au National Baseball Hall of Fame à Cooperstown, New York.

Ripken a fourni le maillot de sa collection personnelle ainsi que plusieurs autres articles. Il y a un Louisville Slugger noir de son 2131e match consécutif, qui a battu le record de Lou Gehrig. De plus, il y a une vente aux enchères pour le maillot blanc des Orioles n ° 8 que Ripken portait lors de ses débuts en MLB en 1981. La batte a une offre actuelle de 42 000 $ tandis que le maillot blanc se situe à 38 000 $.