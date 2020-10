Le maillot des Los Angeles Lakers de Kobe Bryant de la finale de la NBA 2008 est maintenant exposé à Washington DC après sa mort dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Le haut de l’uniforme fait partie de l’exposition “Sports: niveler le terrain de jeu” au Musée national d’histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian (NMAAHC). Le maillot de Bryant se trouve à côté des baskets «Equality» de LeBron James créées par Nike.

“Les contributions de Kobe sur et en dehors du terrain sont remarquables”, a déclaré Spencer Crew, directeur par intérim du NMAAHC. “En tant que donateur fondateur, il a compris l’importance de ce musée pour la nation et le monde. Après avoir reporté l’installation de mars en raison du COVID-19, nous pensons que le moment est venu de l’histoire pour honorer sa mémoire en exposant son maillot. . ” Bryant a précédemment montré son soutien au NMAAHC au cours de sa vie, en publiant sur le musée en 2016 et en faisant un don d’au moins 1 million de dollars par l’intermédiaire de la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation.

Selon le NMAAHC, le maillot en question est blanc avec des panneaux jaunes et des passepoils et des accents violets. Le nom de Bryant et les numéros n ° 24 ornent le haut, tout comme le logo NBA. Il y a un texte d’accompagnement à côté du maillot qui décrit l’impact de Bryant sur la ligue et les futurs joueurs.

“En 1996, Kobe Bryant est devenu le premier gardien à réussir le saut du lycée à la National Basketball Association. À l’époque, les experts étaient sceptiques quant à la possibilité pour les joueurs de lycée de participer à la NBA. Son succès a inauguré l’ère moderne de les jeunes joueurs de la ligue “, lit-on sur l’écran.

Bryant a remporté le prix de MVP de la NBA en 2008 après avoir mené les Lakers au meilleur record de la Conférence Ouest. Il avait déjà terminé troisième du MVP votant à deux reprises, mais n’avait jamais mérité l’honneur en dépit d’être le meilleur buteur de la ligue. Bryant a finalement percé en route vers un match de la finale de la NBA contre les Boston Celtics.

Alors que Bryant et les Lakers ont connu le succès pendant la saison régulière et les premiers tours des séries éliminatoires, ils ont connu des difficultés lors de la série finale contre les Celtics. L’équipe de Boston a remporté les deux premiers matchs, ainsi que le quatrième. Cependant, les Lakers ont remporté les troisième et cinquième matchs pour organiser un match décisif. Les Celtics ont finalement remporté le sixième match et remporté le championnat.

Bryant est revenu à la finale de la NBA en 2008-09 et 2009-10, trouvant beaucoup plus de succès. Les Lakers ont remporté le championnat chaque saison, lui donnant cinq au total pour sa carrière. Bryant a ensuite pris sa retraite après la saison 2016, marquant la fin d’une carrière au Temple de la renommée