Compte tenu de la grande controverse entourant la vraie série dramatique “La Couronne«Désormais très proche de Diana of Wales, son majordome, Paul Burrell, partage sa propre version.

En particulier, la quatrième saison a provoqué un grand émoi et des réactions diverses de la part des spectateurs et même des vrais membres, aujourd’hui un différend tourne autour de la success story appelée “The Crown” (The Crown), qui a balayé le public la plateforme de Netflix.

Ses détracteurs pointent une histoire chargée de fiction et de situations présumées qui ne se sont pas produites à temps, selon les critiques qui ont circulé ces dernières semaines.

Quand il s’agit du moment où Diana of Wales est devenue la royauté, cela a suscité l’indignation et Charles de Galles aujourd’hui, il est la cible de critiques, tandis que ses défenseurs soutiennent que le portrait du futur roi est «cruel» et «indifférent», le très Majordome Le personnel de la princesse dépeint la vérité sur le mariage de la famille royale.

“La série est TRÈS similaire à la réalité”

Paul Burrell collaborateur de la princesse en souvenir, aurait accordé une interview récente à un médium britannique et c’est à celui-là même qui a souligné que la série “est très proche de la vérité”, s’est également adressé à l’interprétation de l’acteur Josh O’Connor qui donne vie à la Prince de Galles.

Beaucoup se souviendront que dans les épisodes, l’acteur britannique désormais célèbre se retourne à peine pour voir la jeune femme qu’il se propose d’épouser, Diana, “c’est ce qui s’est vraiment passé”, dit-il.

Josh O’Connor joue le prince Charles comme une personne froide et détachée. Et j’ai peur que ce soit ce que j’ai vu à huis clos », a déclaré Burrell.« Il était probablement marié à la plus belle femme du monde. Mais il ne s’est pas occupé d’elle, et c’est ce que raconte The Crown. »Explique Burrell au Sun.

L’homme, aujourd’hui âgé de 62 ans, a collaboré avec Diana pendant plus d’une décennie et a pu pleinement comprendre la relation que le jeune aristocrate entretenait avec l’héritier du trône.

“Diana a surpassé Carlos en popularité”

Et tout ne s’arrête pas là puisque le fidèle employé et ami du royal souligne également qu’une grande partie de l’attitude de Carlos était due au courage qu’il ressentait face au fait que Diana gagnait en popularité et en quelque sorte l’éclipsait.

Vous regardez une jeune femme inconnue grandir alors que la star de Charles ne le fait pas et sa popularité est supérieure à la sienne “, a déclaré l’ancien majordome de Diana Spencer.” Et c’est tout le problème “, at-il ajouté.

Il a même illustré l’une des premières vraies tournées qui ont toutes deux eu lieu en Australie “comment elle l’a éclipsé et comment il n’aimait pas ça, c’est vrai”, a-t-il déclaré.

L’assistante de la princesse, qui est restée à son service de 1987 jusqu’à sa mort fatale, est également devenue sa confidente et c’est ainsi qu’elle a lancé un livre sur Diana, qui avoue à une occasion a révélé qu ‘«elle aurait attendu plus de sa relation avec Carlos “.

Diana m’a dit: ‘Quand je me serais mariée, je pensais que mon mari serait là pour moi, pour prendre soin de moi, pour me soutenir, pour m’encourager, mais il ne l’est pas’ “, a déclaré Burrell.” Les gens qui interviennent et disent: fait, “eh bien c’est assez proche de la vérité”, selon les mots de Burrell.

De la même manière, ajoute-t-il, la production aurait pu aller encore plus loin car il se souvenait de moments où Lady Diana se souvenait de lui a essayé de lui plaire en tout et il n’était pas heureux:

Ils auraient mis une autre scène avec le prince Charles racontant à Diana, quand elle est descendue les escaliers dans une belle robe blanche et noire, juste pour lui faire plaisir, et il a dit: «Il semble que vous appartenez à la mafia» », se souvient-elle.

Ces déclarations viennent après que les demandes faites à Netflix pour clarifier que l’histoire est “juste de la fiction” ont été publiées ces derniers jours.

Même le propre frère de Diana of Wales, Charles Spencer, a demandé à Netflix d’ajouter une publicité qui spécifie un “avertissement” concernant la série, ce serait un message qui rappelle au public que les événements présentés ne se sont pas déroulés tels quels. présent.

Un exemple est quand dans un matériel audiovisuel, une légende est présentée au début qui avertit l’utilisateur.

L’histoire, tous les noms, personnages et incidents décrits dans cette production sont fictifs.

Cependant, le créateur de la série, Peter Morgan, aurait défendu sa performance dans cette production en notant que «son travail est minutieusement recherché et est vrai dans l’esprit».

Récemment, c’est le ministre de la Culture, Oliver Dowden, qui a déclaré “que de nombreux téléspectateurs ont été laissés convaincus que les événements présentés sont réels, ce qui porte gravement atteinte à l’image de la royauté britannique”, comme ils le décrivent.

De son côté, Netflix a répondu avec acharnement aux demandes de clarification que la série est «fiticia».

Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame, et nous sommes convaincus que nos membres comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques.

