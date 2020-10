Le mal viendra sur Netflix, la nouvelle série de mystères surnaturels | Instagram

La célèbre série de mystères surnaturels et t3rror de CBS, Mal, atteint la plateforme Netflix et est prêt à terroriser les millions d’abonnés de la plateforme de streaming.

La série Evil a été publiée par la télévision CBS en 2019, qui n’a qu’une saison, et avec un casting impressionnant et une excellente équipe de production, elle arrive enfin sur la plate-forme Netflix.

Le mal suit l’histoire d’un psychologue sceptique qui fait équipe avec un prêtre pour enquêter sur d’étranges “miracles” “.possessions démoniaques », et des événements étranges et surnaturels qui se sont produits.

La série à suspense Evil compte au total 13 épisodes, dont le dernier est sorti le 30 janvier 2020, Netflix semble donc avoir entamé la négociation.

Il ne fait aucun doute que la série atteint la plate-forme Netflix signifie qu’il pourrait y avoir une deuxième saison et aussi une meilleure réponse des abonnés.

Il est à noter que la série Evil sera publiée la semaine d’Halloween par la plate-forme Netflix et de nombreux fans du programme espèrent que plus de saisons pourront être offertes au programme maintenant avec son apparition sur la plate-forme de streaming.

Ainsi, en plus du nombre incalculable de films que Netflix a ajouté à son catalogue en octobre pour définir le mois d’Halloween, vient Evil, la série télévisée à succès pour se positionner au sein de la plateforme de streaming.

Pour le moment, la série n’est sortie aux États-Unis que depuis le premier jour de ce mois, mais au Mexique, elle devrait sortir dans les prochains jours ou la semaine d’Halloween.

Cette série met en vedette Katja Herbers dans le rôle de Kristen Buchard et Mike Colter dans le rôle de David Acosta, ainsi que produite par Robert et Michelle King, tous deux créateurs de “The Good Wife”, ce qui leur a valu un prix Writers Guild of America.

Il ne fait aucun doute que les premières de ce mois-ci ont été parmi les plus attendues de toute l’année car vous pourrez réaliser un grand marathon de films d’horreur.

Une grande variété de contenus que vous attendiez peut-être de voir encore plus pour la date spéciale d’Halloween que des milliers de personnes aspiraient à apprécier, en particulier à cause des célébrités et des personnages qui apparaissent dans son contenu.

Parmi les premières sont:

Cursed Cemetery Cursed Cemetery 2 Échos mortels Une place en silence L’Halloween de Hubie IT (It) The c @ dáver

En ce qui concerne la série Evil, les personnages principaux de la série sont quatre, avec lesquels l’histoire commence avec Kristen Bouchard, une psychologue médico-légale qui décide si les accusés dans les procès criminels sont en possession de leurs facultés mentales. Elle est sceptique et pourrait être considérée comme athée, et tout en travaillant sur le cas d’un assassin en série, elle se retrouve dans l’orbite de David Acosta, un prêtre encore en formation, qui enquête pour savoir si le meurtrier était possédé par un démon.

Mais il a aussi la collaboration de Ben Shakir pour cela, qui détermine s’il y a une explication technologique à des événements qui peuvent sembler surnaturels, et a besoin de Kristen pour donner son point de vue psychologique.

Les trois affronteront Leland Townsend, un personnage inquiétant qui semble se consacrer à la promotion d’actes pervers partout où il va.

Ils apparaîtront également des collaborateurs réguliers des Rois comme Christine Lahti, qui joue la mère de Kristen, et des interprètes aguerris sur la scène de Broadway, dans le cas de Danny Burstein, qui est le procureur pour lequel travaille le psychologue.

Il est à noter que ses créateurs l’ont créé à partir de leurs propres débats sur la nature du mal et s’il y a vraiment une sorte d’intervention démoniaque et surnaturelle et que Robert King pense que les possessions peuvent être réelles, tandis que Michelle est le sceptique du deux.

