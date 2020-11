Comme de coutume, le chapitre le plus récent de The Mandalorian est devenu un voyage – inconfortable et cette fois légèrement déroutant – de Mando à la recherche de tout autre membre de sa tribu qui pourrait donner un coup de main au milieu de l’étrange situation. où est-ce que c’est. Cependant, également inclus une bonne dose d’El Niño, qui a apprécié sa propre histoire dans ce qui semblait être un soulagement comique, ou du moins quelque chose qui ressemble à une façon de comprendre la nature particulière du petit élève de Mando.

Cependant, depuis le jour de la première, toutes sortes de théories ont émergé qui suggèrent que l’appétit incessant de Baby Yoda est plus qu’une blague cruelle et que cela pourrait avoir une autre signification. Comme vous vous en souvenez, le petit garçon a passé une grande partie de son temps dans une tentative déterminée de manger les œufs d’une passagère que Mando emmène sur sa planète natale afin qu’elle puisse retrouver son mari. Maintenant, qu’est-ce qui est vraiment inquiétant? du cas est que les œufs que Baby Yoda consomme avec impatience sont en fait la dernière chance du couple d’avoir une progéniture.

Dans l’épisode, le réalisateur Payton Reed a équipé le tout d’un œil moqueur, attribuant le comportement de Baby Yoda simplement à l’appétit démesuré d’un bébé. Mais pour une bonne partie des fans, la question a été plus compliquée et il est maintenant débattu de savoir si l’intrigue secondaire apparente est réellement un moyen du script pour expliquer la nature de la créature. On sait déjà qu’il est naturellement sensible à la Force, que son taux de croissance est différent et qu’il est aussi beaucoup plus intelligent qu’il n’y paraît. Mais en général, la grande question vient d’une idée de base, est-ce que de la même manière qu’il vous faut des efforts pour contrôler vos capacités psychiques, vous êtes également incapable de contrôler un instinct de survie féroce?

Depuis ses premiers chapitres, le mystère autour de Baby Yoda a été l’un des points forts d’une intrigue sobre qui soutient une histoire qui pointe dans plusieurs directions à la fois. Tout d’abord, montrez comment les vestiges de l’Empire se reconstruisent dans le futur Premier Ordre, tout en racontant l’arrière-plan du monde des Mandaloriens et la destruction de leur culture et de leur mode de vie. Dernier point mais non le moindre, il y a le fait même d’El Niño, dont l’origine, les pouvoirs et l’importance sont inconnus même de M, qui a assumé sa tutelle spontanément mais sans avoir une idée très claire de la nature de sa petite pupille.

C’est donc parmi les possibilités que ce qui s’est passé dans le chapitre de “The Passenger” n’est guère plus qu’une plaisanterie charmante sur l’appétit d’un bébé. Après tout, un accent considérable a été mis sur l’idée que les œufs du client éventuel de Mando sont un trésor génétique d’une valeur incalculable à la fois pour la soi-disant Frog Lady et pour la survie de son espèce.

Baby Yoda a dévoré les œufs avec une voracité imparable et a clairement indiqué que sa capacité à discerner que quelque chose de similaire était dangereux – ne pas utiliser l’appellation morale de «mauvais» – est assez précaire, ce qui coïncide pleinement avec la façon dont même maintenant, la série réfléchit sur la créature. Si vous avez peu de contrôle sur votre sensibilité colossale à la force, ne comprenez-vous pas les dommages que cela peut causer directement ou indirectement?

Bien sûr, c’est un petit garçon. A tel point qu’il a besoin de soins et il est probable que l’argument, chercher souvenez-vous-en même d’une manière particulièrement cruelle. Pourtant, pourquoi insister à plusieurs reprises et si directement sur le fait que les œufs qu’El Niño convoite si désespérément ont aussi une valeur réelle, hors du contexte de l’appétit de la créature?

«Mon mari a risqué sa vie pour garantir notre existence sur la seule planète habitable pour notre espèce», explique Mme Rana pour expliquer en général la raison pour laquelle le voyage qu’il est sur le point de comprendre est d’une importance énorme et surtout, la façon dont vous essayez de faire face. La manière dont la situation est présentée est également dramatique: la musique de Ludwig Göransson accompagne la conversation, ce qui souligne qu’il ne s’agit pas d’une blague, une exagération, mais une situation assez complexe.

Le mandalorien: un univers complexe

Bien que cela puisse paraître comme ça, l’univers de Star Wars n’a jamais été simple, et encore moins facile à comprendre dans The Mandalorian non plus. Comme tous les produits de la culture pop, cela dépend du divertissement mais en réalité c’est bien plus que cela, ce qui pourrait laisser penser que les multiples références de The Mandalorian à l’occidental, à l’honneur des samouraïs et bien d’autres idées similaires, ne sont pas le seul médium. importance de comprendre en profondeur les relations de pouvoir entre les personnages.

Dans son livre The power of cute, le philosophe Simon May s’interroge sur le fait que notre culture établit des codes spécifiques à travers ce qui nous semble tendre, impuissant et adorable, puis la transforme en symbole de quelque chose de plus compliqué et plus général, difficile à comprendre. Ainsi, étant le quelque chose d’indéterminé «charmant» – c’est plutôt une série de traits qui font appel à la fragilité – il est beaucoup plus facile d’élaborer une idée sur la menace cachée. En d’autres termes: généralement mignon pourrait être le front pour extrapoler des idées sur la bonté, qui Ils ne doivent pas être vrais ou être soumis pour quelque raison que ce soit à des idées que nous associons à la beauté.

En d’autres termes, nous avons supposé que Baby Yoda est une sorte d’animal de compagnie adorable que Mando réalise de la bonté de son cœur, mais en réalité, la série vise quelque chose de plus en plus difficile à définir. Après tout, le mandalorien peut considérer qu’il fait la bonne chose en renvoyant la petite créature dans son village, mais cela ne rend pas nécessairement Baby Yoda nécessairement bon, ni ne fait de lui une source d’une sorte de connaissance obscure du bien. Et cela pourrait même être le contraire.

La vérité est que The Mandalorian a un discours plus élégant et plus sobre sur le bien et le mal que toute autre production récente de Star Wars jusqu’à présent. Et ce chapitre est peut-être cette perception de la nécessité pour la série de se plonger soigneusement dans des idées ambiguës qui peuvent avoir plus d’un regard sur la nature de l’éthique.

Eh bien, tu dois l’admettre aussi, peut-être que le bébé avait juste faim et c’est ça, n’est-ce pas?

