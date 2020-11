en relation

«Nous sommes loin, j’en ai bien peur», a déclaré Arteta. «Cela fait partie d’un processus. Les résultats doivent être immédiats, et le défi que nous avons avec le club que nous représentons est que nous devons gagner le plus rapidement possible à chaque match de chaque compétition.

«Jusqu’à présent, nous avons disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, nous en avons remporté 10 et en avons perdu quatre et les quatre ont été en Premier League, donc c’est un peu déséquilibré.

«Il y a beaucoup de choses à faire, à court et moyen terme, nous avons vu beaucoup de changements non seulement sur le terrain mais aussi structurellement en tant que club, ça a été difficile, ça a été une période difficile au cours des trois derniers ou quatre mois, beaucoup de choses se sont produites.

Transferts d’été d’Arsenal

Signé: Thomas Partey

46 M £ de l’Atletico Madrid

Milieu de terrain

Arsenal FC via .

Signé: Willian

Transfert gratuit, anciennement Chelsea

Vers l’avant

Arsenal FC via .

Signé (à nouveau): Dani Ceballos

Prêt, du Real Madrid

Milieu de terrain

Arsenal FC via .

Signé: Gabriel Magalhaes

26 millions de livres au départ de Lille

Défenseur

. via .

Signé: Runar Alex Runarsson

Dijon

Gardien de but

. via .

Cible: Houssem Aouar

Lyon

Milieu de terrain

. via .

Cible: Danilo Pereira

FC Porto (rejoint le PSG)

Milieu de terrain

. via .

Cible: Philippe Coutinho (prêt)

Barcelone

Milieu de terrain

Bongarts / .

Nouveau contrat: Aubameyang

Piscine via REUTERS

Vendu: Emi Martinez

Aston Villa, 20 M £

Arsenal FC via .

Vendu: Henrikh Mkhitaryan

Contrat résilié, rejoint Roma sur un accord permanent.

Arsenal FC via .

Prêt: Matteo Guendouzi

Hertha Berlin

Arsenal FC via .

Vente possible: Mesut Ozil

Arsenal FC via .

«Nous devons nous installer et tout le monde doit se rendre compte où nous en sommes maintenant, mais je vois l’avenir comme vraiment radieux.

«Je suis une personne vraiment positive et j’ai tendance à en apprendre beaucoup plus quand les choses ne vont pas bien et que nous avons une défaite comme celle de l’autre jour qui a vraiment fait mal après la performance que nous avons eue à Old Trafford.

«Nous devons comprendre pourquoi c’est arrivé, être vraiment critique d’abord avec moi-même et essayer de mieux comprendre les joueurs, et leur donner plus de solutions pour gagner plus de matches de football.