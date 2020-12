Avant le voyage de samedi à Goodison Park – où Lampard espère que son équipe évitera un autre coup dur – le manager de Chelsea a fait l’éloge de l’attaquant, qui a marqué 16 buts pour le club et le pays cette saison.

Le joueur de 23 ans était dans une forme particulièrement menaçante lorsque Chelsea s’est rendu dans le Merseyside la saison dernière – marquant deux fois lors de la victoire 3-1 sous la direction du manager par intérim Duncan Ferguson.

Maintenant, Carlo Ancelotti est aux commandes et le jeu de Calvert-Lewin a atteint de nouveaux sommets.

Un fait non oublié pour Lampard.

«Je professe assez mon amour pour Tammy assis ici», dit-il. «C’est mon joueur. Parler d’un joueur de l’opposition est un peu différent, mais ce que je respecte à propos de Calvert-Lewin, c’est ça, et c’est de loin parce que je ne le connais pas, mais c’est comme une carrière pour laquelle il a vraiment travaillé.

«Cela semble simple, mais ce n’est pas une voie simple.

«Tout le monde ne fait pas partie de sa première équipe à 17 ou 18 ans, à part les types Wayne Rooney et Michael Owen du monde. Les autres joueurs doivent trouver des moyens différents et maintenant il s’est montré, la saison dernière et en particulier cette saison, toujours comme un attaquant polyvalent. Chaque partie de son jeu est une véritable menace.

Cette forme a attiré l’attention du manager anglais Gareth Southgate et le met en concurrence directe avec Abraham dans la bataille pour être la doublure de Harry Kane.

Lampard a ajouté: «Quand je le considère comme un attaquant de l’opposition, il est entré à juste titre dans l’équipe d’Angleterre et il s’est installé dans cette situation, il est donc une menace majeure pour nous ce week-end et pour Everton à l’avenir.

«C’est pourquoi il a marqué tant de buts. Alors fair-play avec lui. C’est un bon défi pour l’Angleterre d’avoir quelques attaquants en compétition et il s’est jeté dans cette question.

On comprend aisément pourquoi Lampard apprécie les qualités de Calvert-Lewin.

Son Chelsea repose sur la présence physique d’Olivier Giroud et d’Abraham en tant qu’attaquants centraux – et ce ne serait pas trop difficile de voir Calvert-Lewin s’intégrer dans sa révolution de Stamford Bridge.

Si ses progrès se poursuivent à ce rythme, il pourrait bien se trouver une cible pour l’élite de la Premier League.

Ses progrès sous Ancelotti sont indéniables.

Il a marqué huit buts sur 21 après que l’ancien entraîneur de Chelsea ait pris la tête d’Everton la saison dernière.

Cette année, c’est encore mieux, avec 14 en 13 apparitions jusqu’à présent.

Lampard a bénéficié lui-même de la touche personnelle d’Ancelotti, il ne sera donc pas surpris de voir l’impact de l’Italien.

Se souvenant de la première saison de son ancien patron à Stamford Bridge, lorsque Chelsea a remporté le doublé en 2009-10, il a déclaré: «Carlo est arrivé et nous avons joué dans une formation diamantée et j’ai joué au sommet.

«Nous avons joué d’une manière qui semblait juste, mais j’avais du mal à rendre mon jeu aussi fluide que je le voulais et mes chances d’arriver dans la surface.

«J’ai joué pas mal de matchs sans but. Je me souviens d’avoir eu une conversation vraiment honnête avec Carlo et il était très ouvert sur la façon dont il a géré cela avec moi et j’ai été vraiment très impressionné. Pas seulement parce que cela signifiait que ma position avait légèrement changé et que je jouais mieux – comment il a géré cela pour moi, ce qui a été une période difficile pour moi.

«À partir de ce moment-là, la saison est allée de mieux en mieux non seulement pour moi, mais pour toute l’équipe.

«C’était une équipe difficile avec le recul. C’était une très bonne équipe. Difficile sonne comme le mauvais mot, mais il était fort et surchargé dans certains domaines. Maintenant, dans ce travail, je comprends que vous devez trouver un équilibre dans une équipe et il a trouvé l’équilibre parfait – en particulier dans cette course cette année-là. Il devrait s’en attribuer beaucoup le mérite. »

Ancelotti a clairement laissé une impression sur Lampard, qui a ajouté: «Je pense qu’il avait un comportement très décontracté à son sujet, ce que j’ai apprécié, mais en dessous, il y avait un bord dur qui était très évident.

«Je n’étais pas un joueur qui avait trop envie de discuter avec mon manager, je voulais juste faire mon travail. Avec lui, je me suis toujours senti à l’aise d’avoir ces conversations individuelles avec lui.

«J’ai juste une grande estime pour lui et la touche personnelle. Je pense qu’il a réussi. Ce qui est génial, c’est qu’il est très franc, très honnête dans tout ce qu’il fait, ce qui est vraiment rafraîchissant.

Lampard se heurte à différents Everton samedi. Celui qui a fait un bon début de saison après l’ajout de James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure et Allan, mais n’a pas réussi à maintenir cet élan.

Lampard pense que sa nouvelle équipe de Chelsea, qui peut remporter la victoire, est plus équipée pour gérer la menace physique d’Everton qu’elle ne l’était la saison dernière.

«Nous avons progressé», dit-il. «C’était une expérience pour les joueurs et nous n’avons pas bien géré le terrain.

«Nous étions conscients de ce que nous allions faire ce jour-là, de la nature du match et de Duncan Ferguson en charge.

«C’était comme si nous allions dans un match physique et ils nous ont battus sur ce front et tout finit. J’aimerais penser que nous avons progressé depuis.

«Pas seulement à cause de cette expérience, mais en général. C’est une équipe un peu jeune parfois, mais certains des joueurs que nous avons amenés et l’expérience de certains des joueurs que nous avons amenés (ont aidé). Mais nous devrons le montrer sur le terrain.

«Ce serait une erreur de ma part de simplement citer la nature physique de cette équipe d’Everton comme une bataille que nous devons gagner parce que techniquement, c’est aussi une très, très bonne équipe. Et un excellent manager qui les a bien organisés, donc il y aura différentes batailles que nous devrons gagner pour essayer de gagner le match.

