Mais le manager de Chelsea a lancé une défense féroce des footballeurs au milieu des critiques croissantes de l’extérieur du sport. Et il a émis des doutes sur les suggestions que les arbitres auraient pour instruction de réserver à toute personne ne respectant pas les dernières directives de la Premier League.

Les clubs doivent tenir des réunions jeudi et vendredi sur les protocoles de sécurité alors que le gouvernement est de plus en plus appelé à interrompre le football d’élite, comme il l’a fait lors du premier verrouillage national l’année dernière.

Lampard a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant les demandes posées aux joueurs et au personnel pendant la pandémie – et après l’annonce que lui et sa femme, Christine, attendaient leur deuxième enfant – ses commentaires ont eu une plus grande résonance alors qu’il défendait les actions des joueurs.

“Juste pour être clair, les footballeurs font ce qu’on demande à tout le monde”, a-t-il déclaré. «Certaines personnes sont invitées à travailler à domicile, les footballeurs ne le sont pas.

«Ils se retrouvent dans un environnement où ils ne se mettent peut-être pas en danger, mais peut-être que la famille rentre chez elle. Une femme enceinte, un grand-parent, un parent, un frère, une sœur. Nous devons comprendre que les footballeurs sont également des êtres humains et qu’on leur demande d’aller faire leur travail en ce moment.

«Si vous comprenez le football et comprenez la passion et l’instinct de chaque fan, chaque personne dans la rue a, si elle aime le football, elle comprend que cela peut faire ressortir des émotions en vous.

«Donc, contrôler les émotions est une bonne chose, mais dicter les émotions sera probablement très difficile sur le terrain.»

Avec l’augmentation des cas dans le sport menant à l’annulation de matchs – y compris le match d’Aston Villa contre Everton dimanche – la Premier League tente de réprimer les célébrations.

Mais il n’est pas clair s’ils donneront instruction aux arbitres d’appliquer les protocoles.

Lampard a déclaré: «S’ils sont réservés, cela signifie qu’ils pourraient éventuellement être expulsés s’il s’agit d’un deuxième carton jaune. Je pense que ce sera vraiment difficile à contrôler tout en gardant l’énergie et l’excitation que le football apporte. Je pense que c’est assez clair.

«On demande aux joueurs de ne pas montrer leurs instincts naturels dans un match. Voyons voir comment ça fonctionne.

«Nous devons faire de notre mieux, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Ces protocoles ont été mis en place et durcis récemment et je comprends pourquoi car il y a une poussée de Covid dans le public, dont le football fait toujours partie.

«Il y a des réunions en cours, il y a des domaines sur notre lieu de travail où la distanciation sociale et la conformité sont en tête de notre liste. Toutes les bases sont en tête de liste. Mais, lorsque vous jouez activement au football, il y a beaucoup d’instinct impliqués, alors il n’est pas toujours aussi facile de tracer cette ligne claire dans le match ou à l’entraînement.

«C’est là que nous en sommes et nous essaierons de faire de notre mieux pour minimiser la menace et le danger que nous savons que ce virus contient.

«Le football a été et sera toujours un jeu d’instinct. Si nous voulons éliminer l’instinct du jeu, ce n’est pas si simple.

«Les joueurs sont de bons gars et ils ne veulent pas faire la mauvaise chose. On leur demande de faire leur travail pendant cette période difficile et ils le font.

«Quand ils seront sur le terrain et s’ils marquent un but, nous essaierons de nous adapter légèrement du mieux que nous pouvons. Dans le monde parfait, nous retournerions tous à la ligne médiane et recommencerions, mais avec le football, ce n’est peut-être pas tout à fait le cas.

«Je ne pense pas que vous puissiez obliger les footballeurs à se rendre compte qu’ils bafouent clairement ces règles. Ce n’est pas une ligne facile à tracer dans le jeu, dans le football.