Il a décrit une victoire de 4-1 contre Sheffield United comme la meilleure performance de la saison de son équipe alors qu’elle prolongeait une série sans défaite à 11 matchs toutes compétitions confondues.

Hakim Ziyech était à nouveau l’inspiration de Chelsea – jouant un rôle clé dans trois de leurs buts – et avec Christian Pulisic et Kai Havertz indisponibles, c’était la preuve de la force en profondeur de l’équipe de Lampard.

Le manager de Sheffield United, Chris Wilder, est allé jusqu’à décrire Chelsea comme l’une des trois meilleures équipes du pays, avec les champions de Liverpool et de City.

Lampard a déclaré: «Nous sommes dans une bonne position, mais il y a un niveau qui a été établi par Liverpool et City au cours des dernières années qui signifie que vous devez être à ce bon endroit chaque match et chaque semaine et c’est l’écart que nous avons. fermer.

«Je ne vais certainement pas prendre de l’avance sur moi-même, même si je suis très satisfait de beaucoup de signes aujourd’hui.

en relation

Chelsea a inversé un début de saison indifférent, qui, selon Lampard, était le résultat de l’arrivée de six nouveaux joueurs avec peu de temps pour se préparer au calendrier impacté par Covid.

«Les gens regardaient où nous en étions et les gens ont très vite regardé les buts concédés ou ne pas remporter les victoires», a-t-il déclaré. «Je pense que les gens s’y attendaient assez rapidement si je suis honnête et je ne l’ai pas fait.

«Nous avons eu des blessures et nous avons eu l’idée que des gens entraient et devaient travailler pour aller mieux très rapidement. Je pense que maintenant, avec la performance d’aujourd’hui, c’était notre meilleure performance de la saison à coup sûr en termes complets.

Lampard a salué l’impact de Ziyech après la dernière performance exceptionnelle du Maroc.

«Il nous a donné un avantage supplémentaire et une menace différente», a-t-il déclaré. «Il est absent depuis longtemps, donc c’est vraiment impressionnant à quelle vitesse il a pris le relais en courant.

«Il nous donne un style différent en termes de pied gauche du côté droit. C’est quelque chose que nous n’avons pas eu beaucoup ces dernières années. La capacité de trouver la dernière passe ou le dernier centre ou d’aider à briser les équipes qui ont un coup bas – nous l’avons vu aujourd’hui.

«Sa personnalité déteint. Je continue de parler de personnalité. Je pense que c’est une chose énorme dans le football. Les signatures que nous avons apportées ont beaucoup apporté sur et en dehors du terrain. La confiance qu’il dégage et à quel point il veut recevoir le ballon et être le joueur important qui passe l’aide a été un gros plus.

«Il y a de très bons joueurs gauchers en Premier League. Gareth Bale est l’un des meilleurs joueurs du football mondial depuis 10 ans et il est de retour ici maintenant.

«Vous voyez des joueurs gauchers de qualité et il y a quelque chose de doux à leur sujet en général. Dans le football, nous pensons toujours cela à eux.

«Il a apporté un élément différent à notre jeu. Il voit la passe et n’a pas peur d’essayer la passe même s’il a raté la dernière parce qu’il essaie de jouer régulièrement des passes qui changent la donne. Je pense qu’il y a beaucoup d’éléments dans son jeu. Je ne voudrais pas simplement m’appuyer là-dessus. Son éthique de travail en dehors du ballon aussi, son travail pour l’équipe signifie qu’il est un joueur très complet, donc j’attends beaucoup plus de lui.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.