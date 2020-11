Le manager de Chelsea veut garder la main sur l’attaquant français – mais accepte qu’il veuille un temps de jeu régulier pour assurer sa place aux Euros de l’été prochain.

Cela a ouvert la porte à un éventuel déménagement en janvier – mais Lampard est catégorique, il voit l’avenir de Giroud à Chelsea.

Il a dit: «J’ai vu les citations de l’agent d’Oli et je n’ai pas pensé à eux d’une mauvaise manière, car c’est normal. Je connais très bien Oli et nous pouvons avoir une conversation.

“Il veut jouer, quand il ne joue pas, c’est un soutien incroyable pour les autres joueurs. Il s’entraîne brillamment quoi qu’il arrive, et nous avons des conversations vraiment adultes. En janvier, nous traverserons ce pont quand nous arriverons à il.

“Ma première pensée doit toujours être la force de notre équipe. Nous devrons voir comment cela se passe et je serai toujours honnête avec Oli, mais je pense toujours qu’il a une grande contribution pour nous. Je le sais, parce que je sais comment il est.

«Je ne veux pas me laisser entraîner à la fin du mois de novembre dans des conversations sur ce qui pourrait se passer en janvier, pas seulement à la minute.»

Giroud n’a commencé qu’un seul match cette saison, contre Tottenham en Coupe EFL.

Pendant ce temps, Abraham a marqué lors de trois apparitions successives et forge un partenariat impressionnant avec Werner.

Lampard a ajouté: «J’ai l’intention d’avoir Oli. Il est très important dans notre équipe. Il était un membre important de notre équipe l’année dernière et je pense qu’il a joué beaucoup de matchs et a fait beaucoup de départs pour nous l’année dernière.

“Quand vous regardez nos matchs, il a fait beaucoup de départs en championnat et je pense qu’il a joué un montant relatif. Il voudra toujours jouer plus. Il est un membre énorme de l’équipe pour moi et je sais qu’il sera important pour nous aller de l’avant.

«Je veux qu’Oli reste ici parce qu’il jouera et j’ai une bonne relation avec Oli. S’il a jamais senti que cela allait aller d’une manière différente, je suis heureux d’avoir cette conversation avec lui mais je veux qu’il reste ici et nous serons très ouverts dans les deux sens si cela changeait un jour, mais à la minute où il est très important pour moi.”

Malgré le désir de Lampard de garder Giroud, il doit toujours se battre pour plus d’action en équipe première, avec Abraham dans une forme exceptionnelle jusqu’à présent cette saison.

Lampard a déclaré: «Je suis vraiment content de lui et il joue vraiment bien à la minute.

“Je dois dire, je pense que dans certaines parties, on a un peu oublié à quel point il était bon dans la première moitié de la saison dernière parce qu’il était un énorme plus pour nous et a marqué beaucoup de buts. Il était une grande raison à l’époque. que nous avons obtenu beaucoup de résultats et terminé quatrième.

“Beaucoup d’individus s’attribueront le mérite et Tammy devrait pour la première mi-temps, la seconde mi-temps a été plus difficile pour lui. Je pense que c’est normal pour un joueur en développement car il est encore relativement jeune.

«À l’heure actuelle, je vois clairement un miroir de la façon dont il s’entraîne et comment il va. Il s’entraîne brillamment, il est enthousiaste et c’est à ce moment que Tammy est à son meilleur. J’espère que cela continuera.