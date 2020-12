F

Rank Lampard dit que certains clubs ont mis leur propre intérêt avant le bien-être des joueurs en votant contre cinq remplaçants pour la troisième fois.

Lampard dit que l’argument des plus grands clubs était celui du bien-être des joueurs, bien que ceux qui ont voté pour rester avec trois ont été accusés que le changement ne profiterait qu’à ceux qui ont des équipes plus grandes et plus chères.

Les managers se sont rencontrés le mois dernier pour discuter de la question entre eux, avec une forte majorité apparemment en faveur d’un retour à cinq changements disponibles. Les managers, cependant, ne sont pas ceux qui votent sur de telles modifications.

Les adversaires de Chelsea lundi, West Ham, ont voté pour rester avec trois alors que le manager David Moyes a déclaré qu’il en avait préféré cinq. Le conseil d’administration des Hammers a évoqué des problèmes d’intégrité pour avoir créé un précédent pour les changements de règles à la mi-saison, et Lampard estime que certains clubs font passer leurs intérêts avant ceux des joueurs.

Le manager de Chelsea a déclaré: “Quand nous en avons parlé en tant que managers, le facteur primordial était de savoir s’ils étaient pour ou contre, car je pense qu’il y avait différents facteurs à cela, c’est une question de bien-être des joueurs et de veiller à ce que nous nous occupions du les joueurs et leur donner la meilleure opportunité de performer à un niveau optimal et de ne pas les mettre en danger en tant que tels en raison du calendrier incertain.

“Je pense que cela aurait été vraiment bénéfique pour le bien-être des joueurs. Normalement, je pense que le bien-être des joueurs modernes, le bien-être des employés l’emporte, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas cette fois-ci, mais la décision a été prise et nous devons continuer .

“Je ne sais pas combien de votes nous passerons pour cela. Cela ne m’inquiète pas, c’est ce que c’est. Certains clubs ont décidé qu’il était dans leur intérêt de ne pas avoir de sous-marins. se sentait.

“Nous travaillons au jour le jour avec les joueurs et vous pouvez voir les tensions du calendrier tel qu’il est. Et cela continue, cette période pour nous est très chargée.

“C’est un sujet difficile à aborder parce que les gens pensent que vous pleurez trop. Je pensais juste que c’était quelque chose qui aiderait le bien-être des joueurs et ça n’a pas été fait.”

