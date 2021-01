F

Le manager d’ulham, Scott Parker, a averti que les joueurs pourraient mettre du temps à s’habituer à ne pas célébrer les buts.

On dit aux footballeurs de ne pas célébrer après le resserrement des protocoles Covid-19 en raison de l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

Les protocoles soulignent que tout «contact inutile» doit être évité, mais les joueurs ont toujours célébré le score cette semaine.

en relation

Parker a insisté sur le fait que ces nouvelles mesures étaient transmises aux joueurs, mais il a ajouté que leur application pourrait prendre du temps compte tenu de l’émotion et de l’habitude liées à la célébration d’un but.

«C’est définitivement quelque chose que je pense que nous devons tous comprendre et c’est quelque chose que tout le monde essaie de résoudre», a déclaré Parker.

«Ce sont les habitudes de chaque jeune enfant qui joue au football. Une chose que vous voulez faire est de marquer un but et ce que vous avez l’habitude de faire est de célébrer.

«Une nouvelle règle vient d’entrer – comme c’est littéralement tout à l’heure – qui rappelle aux joueurs que cela ne peut pas avoir lieu.

«Je pense que nous comprenons tous la vision de cela et à juste titre. Je suppose que cela va prendre un peu de temps là-dessus, car [of the] l’émotion brute et l’habitude comme je l’ai dit.

«Mais ce message est constamment transmis aux joueurs. Ce message sera constamment renforcé. La Premier League le fait aussi avec nous.

«Il est indéniable qu’il va y avoir des problèmes en cours de route, car vous enlevez quelque chose aux joueurs qui est une habitude depuis longtemps.

«Mais nous devons aborder [that] et nous continuerons à nous battre et à essayer de le faire.