Le directeur d’iverpool, Jurgen Klopp, a critiqué les plans du gouvernement visant à limiter la fréquentation, quelle que soit la taille de leurs stades.

À partir de la semaine prochaine, tous les clubs soumis à des restrictions de niveau 1 pourront admettre jusqu’à 4000 supporters et ceux du niveau 2 pourront ouvrir leurs portes à 2000 fans. Les clubs des zones de niveau 3 devront garder leurs matchs à huis clos.

Bien que la nouvelle devienne une bouée de sauvetage pour de nombreux petits clubs qui comptent beaucoup plus sur les reçus de porte que ceux au sommet du match, les plus grands clubs de la Premier League sont frustrés de constater que, malgré certains des plus grands stades du pays, ils le feront. être encore limité à de si petits nombres.

“J’ai du mal à faire confiance à toute sorte d’annonce”, a déclaré Klopp. “Et je ne comprends pas pourquoi nous aurions maintenant 2 000 personnes dans un stade de 60 000 personnes et 2 000 personnes dans un stade de 9 000 personnes. Mais je ne suis pas surpris que ce ne soit pas réfléchi, pour être honnête.”

De plus, compte tenu des coûts de fonctionnement associés aux matchs, en particulier lorsque des mesures de biosécurité doivent être mises en œuvre, les plafonds de participation sont loin d’être rentables pour les grands clubs de Premier League, qui sont également confrontés au problème d’apaiser leurs dizaines de milliers de saisons. les détenteurs de billets, dont certains pourraient ne pas voir un match cette saison, si le nombre de spectateurs n’augmente pas.

La Premier League insiste sur le fait que les chiffres de 2000 et 4000 supporters ne sont que le début et ils travaillent sans relâche pour obtenir le feu vert du gouvernement pour que des épreuves tests aient lieu afin d’admettre plus de fans.