avid Moyes a appelé les responsables de la Premier League à expliquer leur prise de décision après que le but de Lewis Dunk ait été autorisé à tenir le match nul 2-2 de West Ham avec Brighton.

Tomas Soucek a semblé diriger le ballon sur le bras de Dunk avant que le défenseur de Brighton ne marque le deuxième but de Brighton.

Le but a été revu par VAR avec la Premier League déclarant qu’il n’y avait aucune “preuve claire et concluante” que le ballon a frappé le bras de Dunk, malgré les rediffusions semblant le montrer.

Moyes a admis qu’il aurait été dur pour Brighton que l’objectif soit exclu, mais a demandé plus de clarté aux responsables de la prise de décision.

Moyes a déclaré: “Si ça n’a pas touché son bras, c’est différent, mais si ça frappe son bras et mène ensuite à un but, ce que c’est fait, je pense que les règles me disent que ça devrait être donné comme du handball. Si j’étais Lewis Dunk Je serais vraiment déçu s’il était annulé ou non, mais dans l’ensemble, si ce sont les règles auxquelles nous jouons, nous devons savoir pourquoi VAR a choisi de ne pas l’annuler.

“Je pense qu’il est important que nous apprenions pourquoi ces [made]. Je ne pense pas que quiconque soit convaincu par les réponses que nous obtenons, même des experts des arbitres à ce sujet, donc nous aimerions que cela vienne des personnes qui prennent les décisions.

“Je sais que je fais beaucoup d’erreurs, donc s’ils font tous des erreurs et qu’ils disent:” Hé, je me suis trompé “alors je l’accepterais. Je ne serais pas content, mais je l’accepterais.

“Nous n’obtenons personne pour sortir et clarifier les choses pour les médias, pour les managers, les joueurs, si c’était le cas ou si ce n’était pas le cas.

«Mon idée, nous avons besoin de clarté et je ne pense pas que nous l’obtenions des gens qui devraient nous la donner.

“Maintenant, si c’est l’arbitre impliqué et pourquoi il a pris la décision, ou si cela vient d’ailleurs, nous aimerions le savoir. A l’œil nu, on dirait que ça touche son bras.”

“Le pire, c’est le manque de clarté et d’explication. Si nous obtenons cela, nous nous sentirons plus heureux, mais je ne pense pas que la Premier League fasse du bon travail pour l’expliquer non plus.”

