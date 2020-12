ré

avid Moyes a remis en question l’intellect de tous ceux qui l’ont radié ou l’ont qualifié de dinosaure lorsqu’il est revenu à la direction avec West Ham.

N’ayant pas eu la chance d’affronter West Ham après son premier passage réussi au club, les sauvant de la relégation en 2018, l’Ecossais a eu une bonne chance cette fois-ci et pourrait prendre les Hammers en troisième avec une victoire contre son l’ancien club de Manchester United samedi.

Après avoir à nouveau maintenu le club la saison dernière – après avoir été amené à récupérer les pièces laissées par Manuel Pellegrini, le manager qu’il a été largué il y a deux ans – Moyes a une équipe jouant à son image et en ayant remporté trois sur le rebond avec le les propriétaires désireux de lui remettre un nouvel accord en récompense de ses efforts.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait justifié par son travail à West Ham après avoir été qualifié de dinosaure par certains, Moyes a déclaré: «Je ne devrais même pas avoir à me défendre. Je pense qu’en tant que coach, qualifié très jeune d’entraîneur, si quelqu’un qui suit le football, apprend et écoute, [and then] pense que nous n’avons pas évolué et que nous ne regardons pas ce qui est nouveau, je me sens plus triste pour les gens qui disent cela parce que cela montre leur manque d’intellect, je pense.

“Peut-être que sur le terrain, cela n’a pas été aussi perceptible que cela devrait l’être, mais peut-être qu’il y a d’autres circonstances pour cela. Mais en fin de compte, en tant que manager de football, vous devez faire vos preuves et vous devez montrer que vous pouvez le faire. Certaines des occasions, ça n’a pas été aussi bien que je le souhaiterais mais j’ai pris des emplois difficiles, je suis allé à la Real Sociedad, je ne sais pas qu’il y a beaucoup d’autres managers britanniques qui se sont vu proposer un poste dans l’une des ligues majeures de l’un des principaux pays .

en relation

«Je suis revenu et j’ai pris le poste à Sunderland qui, si vous y regardez, ça a été incroyablement difficile donc vous savez comme tout le reste, parfois vous pouvez essayer de faire quelque chose mais ça ne marche pas si globalement. Je suis dans un vraiment bon endroit parce que j’ai un groupe de gars géniaux. Même pour le moment, ils étaient déçus que nous n’ayons pas joué assez bien en milieu de semaine et je peux leur dire et leur faire savoir que je n’accepte pas les normes, et ils partiront, et ils le comprennent. Donc je suis vraiment content du groupe de joueurs que j’ai qui m’ont beaucoup aidé. “

Moyes a été sur un travail de reconstruction de réputation à travers ses sorts à West Ham. Après avoir quitté Manchester United après moins d’une saison à la barre, il a rejoint la Real Sociedad avant d’être relégué avec Sunderland.

À quoi ressembleront les jours de match pour les fans à partir du 2 décembre?

Ayant restauré cette réputation, Moyes a également reçu le sceau d’approbation de son travail à West Ham de l’homme qui l’a choisi pour le poste de Manchester United en premier lieu, son prédécesseur Sir Alex Ferguson.

“Il m’a envoyé un texto il y a deux semaines après un match, nous devions dire à quel point il pensait que l’équipe se débrouillait”, a déclaré Moyes. “Il pensait que nous avions bien joué dans l’un des matchs.

“Sir Alex a toujours été très bon avec moi. Il a été très bon avec moi à Manchester United. On pense tellement à lui et à ce moment-là, le remplacer a été un grand honneur pour moi. Je le repense avec beaucoup de bien. souvenirs, mais Sir Alex a toujours été favorable – et il l’est pour les managers de football de tout le pays. Si un manager voulait des conseils de Sir Alex, il était toujours là. “

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.