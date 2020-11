A ceux qui sont au courant des épisodes de l’univers cinématographique Marvel ou qui, du moins, ont vu les deux volumes de Guardians of the Galaxy (James Gunn, 2014, 2017), la première scène du épisode “The Siege” (2×04) de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), maintenant disponible sur Disney Plus, et la situation que Din Djarin (Pedro Pascal) et Baby Yoda nous montrent peut vous rappeler deux moments hilarants de Rocket (Bradley Cooper) et Baby Groot (Vin Diesel) ) dans le deuxième film. Et puis une vieille connaissance revient sur nos écrans pour une autre démonstration sensationnelle de ses compétences de combat au corps à corps.

C’est un plaisir que les personnages secondaires aient l’opportunité de montrer leurs compétences et leur importance pour le développement de l’histoire.

Et il n’est pas le seul personnage qui revient dans ce chapitre, comment pourrait-il en être autrement, mais l’un des deux autres auquel on ne s’attendait en aucune façon. D’autre part, Ce n’est pas mal qu’ils aient finalement décidé de nous montrer à nouveau les grandes capacités du bébé aux grandes oreilles utiliser la Force à volonté et, dans ce cas, au service de son obsession alimentaire, qui a causé tant de problèmes dans «The Passenger» (2×02), qui est des plus cohérents. Et encore une fois, ils se concentrent sur une autre histoire apparemment épisodique, comme dans “The Child” (1×02), “Sanctuary” (1×04), “The Gunslinger” (1×05), “The Prisoner” (1×06), “The Marshal “(2×01) et” The Heiress “(2×03) à ce jour.

Disney Plus

Cependant, nous découvrons à mi-chemin de “The Siege” et son insistance sur les combats et les tirs laser des stormtroopers à travers les couloirs des installations impériales, qui en fait est lié à l’intrigue principale sur l’énigme de ce que l’ennemi veut du puissant petit gars, peut-être déjà sur le radar des fans de The Mandalorian et Star Wars en général. Et ce que nous craignons nous semble très alarmant. Mais décider qu’il était temps d’offrir quelques révélations sur les bases de la série dans le quatrième chapitre de la saison en cours, la moitié de la même chose, est très logique.

Dans “The Siege” (2×04) il y a un bref mais typique duel du Far West en version aérospatiale

Plus tard, ils changent les couloirs impériaux pour une poursuite extérieure assez spectaculaire, au cours de laquelle on se rend compte soudain que les personnages de soutien sont très heureux d’avoir l’opportunité de montrer leurs compétences et, enfin, leur importance pour le développement de l’histoire sans que Din Djarin soit forcément présent. Et il en est ainsi même si l’absence de ce dernier pendant un temps raisonnable se révèle plus tard nécessaire, non seulement pour le deus ex machina qui se produit, mais aussi pour le duel typique du Far West en version aérospatiale et la conclusion de la séquence qui porte ses fruits. d’une manière satisfaisante.

Disney Plus

Et tout ce bon travail, en plus de la scène finale menaçante, on le doit à l’acteur Carl Weathers (Rocky), qui joue Greef Karga, qui a réalisé “The Siege” et dont beaucoup ignorent qu’il a effectué la même tâche avec divers épisodes d’autres séries depuis 1995: huit de Silk Stockings, un de Renegade (Stephen J. Cannell, 1991-1999, 1992-1997), deux de Pensacola: Golden Wings (William Blinn et Jacqueline Zambrano, 1997-2000), trois de 18 Wheels of Justice (Richard C. Okie, 2000-2001) et cinq de Sheena (Douglas Schwartz et Steven L. Sears, 2000-2002).

Carl Weathers a montré à Jon Favreu et aux téléspectateurs qu’il était à la hauteur du défi de réaliser un épisode de The Mandalorian

Et aussi un des docteurs de Philadelphie (Tammy Ader et Whoopi Goldberg, 2000-2006), un autre de For the People (2002-2003) et un autre d’Hawaï 5.0 (Peter M. Lenkov, Alex Kurtzman, Leonard Freeman et Roberto Orci, 2010-2020). Mais la toute première ligne télévisée qu’il n’avait pas goûtée jusqu’à ce qu’il ait eu l’occasion de s’installer en tant que réalisateur de ce digne chapitre de The Mandalorian, avec lequel il a montré à Jon Favreu et aux téléspectateurs qu’il était à la hauteur du défi, et, nous a laissé avec une grande inquiétude et plus de désir de savoir ce que Moff Gideon prépare (Giancarlo Esposito) entre ses mains perfides.

Disney Plus

L’article ‘The Mandalorian’ 2 × 04: “Greef Karga” prend le commandement de l’aventure galactique a été publié dans Explica.co.