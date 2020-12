Oui, les rumeurs sont vraies! Bien qu’une retombée de Boba Fett ne fasse pas partie de celles partagées dans la récente annonce de Disney de l’avenir de Disney +, la scène post-crédits a révélé qu’une nouvelle émission intitulée The Book of Boba Fett est en route et qu’elle a déjà une date de première: décembre 2021. Cette révélation confirme que le retour de Boba Fett n’était pas seulement pour le plaisir de certaines séquences d’action badass ou pour offrir un visage familier préféré des fans, mais pour étendre encore plus la saga Star Wars.

La finale de la saison 2 de The Mandalorian a pris une page de la trilogie originale avec la séquence post-crédits, ramenant l’action à un endroit vu pour la dernière fois dans la chronologie de Star Wars dans Return of the Jedi, ce qui est assez approprié pour Boba Fett compte tenu son destin dans ce film. La scène s’ouvre sur l’ancien palais de Jabba le Hutt. Bib Fortuna avait intensifié et pris la place de Jabba dans les années qui avaient suivi Le retour du Jedi, mais son sort n’était finalement pas meilleur que celui de son ancien patron.

Le début de sa fin est venu lorsque Fennec Shand de Ming-Na Wen s’est frayé un chemin dans l’escalier emblématique et a dégagé la pièce, tuant certains des hommes de main de Bib Fortuna et dispersant le reste. Dans un film qui aurait probablement rendu la princesse Leia fière, Fennec a jeté un coup d’œil à l’esclave Twi’lek enchaînée de Bib Fortuna, a tiré sur sa chaîne et lui a fait signe de courir. Puis vint Boba Fett, qui donna juste assez de temps à Bib Fortuna pour mentir qu’il était heureux de le voir après avoir pensé qu’il était mort avant que Boba Fett ne le tue.

Les post-crédits se sont terminés de façon impressionnante lorsque Boba Fett a poussé le corps de Bib Fortuna du trône et s’est assis, tandis que Fennec Shand a mis la main sur un verre et s’est assis à sa main droite, sortant directement de la bouteille. Le livre de Boba Fett a été mis en place de manière assez impressionnante et n’est qu’à un an! Honnêtement, félicitations à Disney pour avoir gardé un œil sur ce spin-off alors que tant d’autres émissions ont été révélées il y a un peu plus d’une semaine.