The Mandalorian était la série la plus piratée au monde en 2020, un honneur douteux dans lequel cette production de Star Wars a succédé à Game of Thrones (2011-2019).

Selon une analyse du portail spécialisé TorrentFreak, citée lundi par des médias américains tels que Variety ou The Wrap, The Mandalorian, qui fait partie du catalogue Disney +, était la série la plus piratée l’année dernière via BitTorrent devant The Boys (Amazon ) et Westworld (HBO).

Pendant des années, le phénomène fantastique épique de Game of Thrones a mené ce classement des séries les plus piratées.

Mais la fin de l’adaptation télévisée des romans de George RR Martin a laissé un vide qui a maintenant été comblé par The Mandalorian, qui a été créée en novembre 2019 et qui a déjà atteint cette année-là la troisième place sur la liste des séries les plus piratées. la planète.

Le Mandalorien, qui a pu éviter l’interruption du tournage en raison de la pandémie et qui a lancé sa deuxième saison en octobre 2020, a reçu les applaudissements à la fois des critiques et des fans toujours exigeants de Star Wars.

Derrière le mandalorien, les garçons et Westworld figurent sur la liste 2020 de TorrentFreak des séries Vikings, Star Trek: Picard, Rick et Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow et The Flash.

Source: Cependant