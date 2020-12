Dans une galaxie très, très lointaine. Demain, vendredi, le dernier épisode de la deuxième saison de “The Mandalorian”, la série Lucasfilm, sera diffusé en première sur Disney Plus.

Dans la deuxième saison de Mandaloriany l’enfant, ils continuent leur voyage, affrontant des ennemis et rassemblant des alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après la chute de l’Empire galactique.

Voici quatre données que nous partageons avec vous pour profiter de la fin:

1.

Avant que Rosario Dawson ne soit envisagée pour rejoindre le casting de The Mandalorian en tant que Ahsoka Tano, les fans l’avaient déjà choisie.

Dawson dit que des images de lui avec le hashtag #AhsokaLives ont circulé sur les sites et les réseaux sociaux, et cela a attiré l’attention d’un attaché de presse de Star Wars, qui a transmis le contenu à Dave Filoni, l’un des réalisateurs, producteurs et scénaristes du série.

2.

Le casting de The Mandalorian a de multiples talents: l’actrice Mercedes Varnado, qui joue le personnage guerrier de Koska Reeves dans la série, est une lutteuse professionnelle pour la ligue WWE, dans l’univers de la lutte, elle est connue des fans sous le nom de Sasha Banques.

3.

Le personnage de Boba Fett, interprété par l’acteur néo-zélandais Temuera Morrison, fait son retour triomphant dans l’univers de STAR WARS dans The Mandalorian 40 ans après sa mémorable première apparition.

Quatre.

Lorsque Carl Weathers a reçu le scénario de l’épisode The Mandalorian qu’il réaliserait, il était fasciné par les scènes d’action et les rebondissements de l’intrigue, mais n’a pas hésité à faire une demande spéciale à Jon Favreau: plus de «The Child».

Par: El Imparcial