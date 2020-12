Le mannequin Ana Cheri a montré ses charmes devant le miroir! | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri a partagé une vidéo où elle était la plus belle, elle s’enregistrait en chantant et a montré ses charmes face au miroir.

En plus d’être un modèle à succès, Ana Cheri est aussi une grande femme d’affaires, qui, grâce à la popularité qu’elle a acquise sur les réseaux sociaux, a ensuite réussi à mettre la main sur des projets qui lui ont grandement profité, devenant ainsi une femme entrepreneuriale.

Parmi les nombreuses entreprises que le modèle a entreprises, qui sont d’ailleurs toutes liées au thème du fitness, il existe une ligne de vêtements de sport dont les vêtements peuvent être adaptés à tout type de corps, que vous soyez une femme mince ou robuste il existe un modèle qui s’adapte à vos besoins.

Ana Cheri a également décidé de lancer un complément alimentaire protéiné, qui vous aide à développer vos muscles pendant que vous faites de l’exercice, en passant par le mannequin américain comme son mari Ben Moreland où ils sont tous les deux coach de fitness.

Constamment Ana Cheri Elle fait la promotion via Instagram de certaines marques importantes avec lesquelles elle travaille, ainsi que de ses propres produits ou services car elle vous aide également à avoir une meilleure santé grâce à sa formation, elle est aussi une youtubeuse, elle a depuis longtemps ouvert sa chaîne YouTube où il partage plusieurs vidéos liées à la santé, au fitness ainsi qu’à la beauté.

Cependant, la chose intéressante à propos de cette note est de vous montrer comment c’est que Ana Cheri elle se présume comme n’importe quelle femme lorsqu’elle est devant le miroir.

Coquette et devant le miroir, Ana Cheri s’exhibe dans une robe rose qui révèle ses charmes »description de la vidéo.

Ana Cheri était assise à sa coiffeuse, devant elle elle avait divers maquillages et objets pour se rendre plus belle qu’elle ne l’est, à l’écran on peut voir les paroles de la chanson “Nearly Witches de Panic! At The Disco”, elle n’est pas apparue depuis le début, mais il est facile de l’identifier par les paroles, apparemment le mannequin l’aime beaucoup, qui l’a chanté avec enthousiasme.

Cette vidéo a été partagée sur leurs histoires Instagram, heureusement, vous pouvez la voir autant de fois que vous le souhaitez sur notre Instagram lorsque nous la partageons avec vous.

Quelque chose qui a également caractérisé la jolie Ana Cheri est qu’elle fait partie de certains modèles et célébrités qui ont décidé de lancer ses OnlyFans, elle fait beaucoup de promotion sur sa page même si vous pouvez la suivre gratuitement.

Parmi certains noms que vous connaissez peut-être et que vous ne saviez pas qu’avait OnlyFans, on trouve:

Cardi B Mia Khalifa Suzy Cortez Bella Thorne Joselyn Cano Noelia

Chaque jour, de plus en plus de célébrités rejoignent cette communauté, ce qui pourrait même être dit comme faisant partie d’une famille, tous les comptes ne sont pas autorisés à les suivre gratuitement comme Ana Cheri, dans certains d’entre eux, vous devez payer des frais mensuels.

À ce jour, la mannequin et femme d’affaires compte environ 12 millions 500000 fans qui aiment la voir dans leurs comptes, parfois elle partage de belles photos de sa silhouette, bien que certains aimeraient qu’elle le fasse souvent, la vérité est qu’elle la montre aussi généralement. projets et promouvoir leurs entreprises à travers de petits tests auprès de leurs fans.

Sur sa chaîne YouTube, il compte environ 89000 abonnés, avec seulement 53 vidéos, apparemment, il ne partage généralement pas souvent de contenu sur sa chaîne, peut-être qu’il se concentre sur autre chose, sa chaîne a été ouverte le 11 septembre 2013, peut-être Cela a tendance à mettre cette chaîne de côté pour couvrir d’autres projets, mais nous espérons la voir un peu plus active.

