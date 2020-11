Le mannequin Ana Cheri porte un résille et un micro maillot de bain | Instagram

Le modèle Ana Cheri il y a quelques jours, il a partagé une image sur son compte Instagram officiel dont ses fans étaient sûrement ravis, il apparaît montrant sa silhouette captivante tout en portant un minuscule Maillot de bain avec une sorte de filet en forme de chemisier qui a beaucoup attiré l’attention.

C’était il y a cinq jours pour être exact, apparemment elle profite de vacances bien méritées sur la plage depuis plusieurs jours, car elle a fait plusieurs publications étant dans un endroit paradisiaque, elle est sûrement à côté de son mari Ben Moreland qui est aussi entraîneur aptitude.

«Prêt à être embrassé par le soleil», une description qu’elle a utilisée pour elle La photographie, qui a déjà un peu plus de cent mille likes et des centaines de commentaires.

Le mannequin et coach fitness Ana Cheri a réussi à devenir très populaire tout au long de ces années au cours desquelles il s’est aventuré dans les réseaux sociaux et YouTube, il a une chaîne sur le site Web où il partage des routines d’exercice, des conseils sur la beauté et aussi sur la façon dont nous devrions manger pour maintenir une silhouette spectaculaire comme la sienne.

Sur sa chaîne YouTube, il compte 89200 abonnés, et environ 53 vidéos dans lesquelles ses followers peuvent ravir son élève par leur beauté et leur talent pour partager des informations, car tout le monde n’a pas la capacité de le faire, le simple fait de lancer un La chaîne YouTube n’est pas synonyme de succès immédiat, elle résulte plutôt d’un travail acharné, de la persévérance et de la discipline, tout comme elle le fait. Ana Cheri au moment de la formation.

Quelque chose qui attire assez l’attention de l’instantané récent, c’est qu’il est rechargé apparemment près d’un quai peut-être, et quand nous le voyons avec des arrestations, nous nous rendons compte qu’il n’y a que deux vêtements qu’il porte, le filet et la partie inférieure de son slip de bain.

Étant rechargée, il est possible de voir qu’elle ne porte pas de bretelles ou quelque chose du genre, en plus du fait qu’avec une de ses mains elle se couvre, le maillot de bain en bas est extrêmement petit, seuls quelques fils peuvent être vus en détail.

“Le filet” avec lequel il était accompagné est plutôt une sorte de “robe”, il a quelques détails intéressants de couleur or, qui attirent beaucoup d’attention et s’écartent un peu de sa silhouette exquise.

Le mannequin né à Anaheim, Californie, États-Unis, Ana Cheri Elle surprend continuellement ses fans avec ses publications, sa nature est assez coquette, ses followers sont sûrement ravis d’elle, en plus de montrer sa silhouette, elle s’est également consacrée à chouchouter tous ceux qui passent par ses réseaux sociaux.

Bien que cela ait également fourni une nouvelle option, si vous voulez voir du contenu spécifique, vous pouvez le faire mais vous devrez payer des frais mensuels pour pouvoir le faire, Ana Cheri, comme d’autres grandes célébrités, a choisi de créer une page OnlyFans où les abonnés aiment le regarder avec plus détail.

Ce n’est peut-être pas le premier ni le dernier, c’est déjà quelque chose de plus normal dans la société de faire affaire avec une idée lancée sur le marché, qui devient immédiatement populaire et une tendance, peut-être pendant un certain temps ce sera le cas, mais à l’avenir nous pouvons le voir comme normal.

Pendant ce temps, une partie des adeptes d’Ana Cheri continuera à profiter de son contenu sur Instagram tant qu’il est gratuit, donc elle continuera sûrement à son tour à lancer des publications flirty comme elle l’a fait jusqu’à présent.

