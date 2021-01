Le mannequin Demi Rose se délecte d’une délicieuse banane! | Instagram

Le modèle britannique voluptueux et adoré Demi Rose Il a laissé plus d’un de ses fans éblouis, car apparemment, il n’avait pas partagé de contenu similaire à celui-ci, il a décidé de télécharger quelques photos sur son Instagram pendant qu’il mangeait une banane.

Demi Rose est connue pour être la propriétaire d’une silhouette aux grandes courbes qui n’a pas peur de la montrer à ses followers, qui sont toujours ravis de la voir dans ses tenues saisissantes, des maillots de bain extrêmement petits et surtout dans les rares occasions où elle Il a été montré dans la nature et peut être vu comme une œuvre d’art.

Sur son compte Instagram officiel, la jeune célébrité de 25 ans nous a ravis à plusieurs reprises avec ses publications, qui au bout d’un moment ou plutôt un certain nombre de publications ont tendance à en supprimer, peut-être avec l’objectif de faire attendre ses fans pour ce qu’il peut partager, afin qu’ils soient continuellement conscients de ce qu’il partage et prêts à réagir au moment présent.

Ce qui a attiré l’attention de ses publications récentes, c’est qu’il a écrit ses descriptions en espagnol comme il l’a fait avec les plus récentes, peut-être que vous ne le saviez pas mais Demi Rose Elle sait parler couramment l’espagnol car elle est d’origine colombienne, donc ses parents, en plus de lui enseigner l’anglais, ont également appris à parler espagnol.

Dans sa publication la plus récente, elle a décidé de partager trois photos attrayantes qu’elle apparaît assise au-dessus de ce qui semble être sa cuisine intégrale, alors qu’elle porte et fait la promotion d’une marque de vêtements bien connue, en même temps qu’elle ravit ses papilles gustatives avec une banane, dans d’autres endroits, il est connu sous le nom de banane, il ne fait aucun doute que bien que Demi Rose faire quelque chose d’aussi simple rend vos fans amoureux.

Avec un haut en tissu de coton rose ainsi que le vêtement inférieur qui met encore plus en valeur sa taille, Demi Rose a rendu des millions de fans fous avec ces images suggestives.

Eh bien Beau le meilleur “,” Mordez-le aimez ne soyez pas timide Re planifiez votre amour de jus “,” Vous êtes une beauté “, ont écrit certains internautes.

Ce n’est pas la première fois que Demi Rose attire l’attention de ses millions de fans (elle en compte plus de 15 millions 700 mille), elle est l’une des personnalités Internet avec le plus grand nombre d’adeptes, bien sûr il y a d’autres célébrités qui la dépassent de loin, mais dans la guilde à laquelle elle appartient, elle est l’une des plus reconnues.

Actuellement, les réseaux sociaux maintiennent un grand nombre d’influenceurs et de modèles du monde entier, mais seules quelques personnalités parviennent à se démarquer des autres, l’une d’entre elles est Demi Rose, qui grâce à sa silhouette et ses publications a réussi à faire tomber les internautes amoureux et à les laisser toujours vouloir en voir plus, car en plus de tout elle est généralement un peu réservée, cependant à plusieurs reprises elle a partagé un peu de son quotidien avec nous.

Une des rares choses que l’on sait sur le mannequin britannique, c’est qu’elle est une amoureuse des chiens, qu’elle a un animal de compagnie qu’elle adore et qu’elle nous montre à chaque occasion dans ses réseaux, c’est aussi une femme qui adore lire, surtout quand il s’agit de méditation. .

Certaines données que nous connaissons à son sujet proviennent de ses histoires Instagram, qui malgré leur suppression après 24 heures, certains de ses abonnés parviennent à récupérer le contenu et à le partager.

