Margaret Nolan – qui a été le bébé emblématique en plaqué or décrit dans la séquence d’ouverture de “Goldfinger” – est décédé.

La légendaire artiste britannique et mannequin glamour est décédée la semaine dernière, selon son fils, Oscar Deeks. La nouvelle n’a cependant été annoncée que dimanche, lorsque le directeur Edgar Wright – qui avait jeté Margaret dans un film de son plateau qui sortira l’année prochaine – publié sur Twitter.

Il écrit: «C’est mon triste devoir de rapporter que l’actrice et artiste, la magnifique Margaret Nolan est décédée. Elle était au milieu du diagramme de Venn de tout ce qui était cool dans les années 60; après avoir joué avec les Beatles, été au-delà de l’emblématique Bond et avoir été fait aussi partie du casting de Carry On. ” Edgar a ensuite joint plusieurs photos de Margaret de ses différents concerts et a détaillé différents projets sur caméra auxquels elle avait participé au cours de sa carrière de plus de six décennies.

Margaret a mené une vie assez riche en histoire … en plus d’être le modèle présenté dans l’ouverture de “ Goldfinger ” – sans parler de tous les produits dérivés du film qui a suivi – elle était en fait dans le film en tant que l’une des Bond Girls, bien que dans une capacité plus petite (mais toujours mémorable).

Elle a joué la masseuse au bord de la piscine de Bond, Dink, qui le frottait avant Sean Connery l’a présentée à un collègue, puis l’a rapidement chassée avec un joli coup sur le foutu … en lui disant qu’il était temps de «parler homme». Assez sexiste quand on regarde en arrière, mais c’est ce que c’est.

Margaret a également joué dans un autre méga film des années 60 – “A Hard Day’s Night” des Beatles … qu’ils ont fait après leur chanson à succès du même nom. Elle a joué une femme anonyme dans un casino, et bien que son temps devant la caméra ait été relativement bref … il était également éternel.

Elle a une longue liste d’acteurs d’acteur … ayant fait des apparitions dans des émissions comme «Crossroads», «Secret Agent», «199 Park Lane», «Hugh and I», «Take a Pair of Private Eyes», «The Newcomers , “” Le monde de Beachcomber “,” Brian Rix présente … “,” Budgie “,” Fox “,” Crown Court “et d’innombrables autres. Margaret a également joué dans plusieurs films tout au long de sa carrière, y compris des rôles récurrents et alternés dans la franchise comique «Carry On» des années 1970.

Sa carrière de mannequin était incomparable et elle s’est même essayée en tant que graphiste plasticienne – à laquelle elle a parfois été critiquée pour ses montages photo et ses expositions. Néanmoins, la femme était une dynamo dans le showbiz et le divertissement.

Margaret laisse dans le deuil ses deux fils. Elle avait 76 ans.

DÉCHIRURE