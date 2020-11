&

nbsp; Dans un studio aéré à Brooklyn, un vendredi matin pluvieux, Missy Rayder et moi sommes assis face à face avec nos deux visages à moitié couverts. Cela en dit long sur l’étrangeté en cours de 2020 que de mener une interview avec des masques ne semble même pas si étrange; certainement, nous sommes d’accord, il bat Zoom d’environ 1 000 pour cent.

Rayder, 42 ans, est mannequin depuis 25 ans, ornant régulièrement la couverture de Vogue Italia, entre autres titres de mode, et faisant la promotion de campagnes pour des personnalités comme Prada, Burberry et Vera Wang. Cette année, cependant, elle a eu “ quelques pousses, mais très peu nombreuses et espacées ” depuis le début de la pandémie de coronavirus. Immédiatement avant le verrouillage, elle travaillait comme mannequin à Milan.

«Puis, dès que je suis rentré à New York, tout a éclaté. Les écoles de New York ont ​​fermé début mars, laissant son école à la maison à son fils de huit ans, Luka. Un parent célibataire – elle a rompu avec le père de Luka, son ex-mari artiste Marko Velk, il y a trois ans – c’était, dit-elle, “ juste nous ”, dans leur appartement de West Village, au dernier étage d’un immeuble en grès brun, où elle vit depuis 2001.

“ Je suis introverti par nature, alors nous avons juste hiberné et écouté beaucoup de musique. Je voudrais dire que je suis devenue une bonne cuisinière, mais cela ne s’est pas produit », dit-elle.

«Et les rues de New York étaient vides parce que tout le monde est parti, donc c’était comme notre ville… Tout le monde autour de nous a disparu dans le nord de l’État ou dans les Hamptons. Mais j’ai ressenti cette étrange loyauté envers New York et j’ai senti que je devais rester sur place. C’est peut-être une forme de masochisme », dit-elle en riant. “ Mais j’ai vécu beaucoup de choses ici – le 11 septembre, j’ai vécu au centre-ville – et je n’avais tout simplement pas l’impression qu’il était juste de m’enfuir. ”

La longue traîne de Covid-19, dit-elle, ne fait que commencer à se faire sentir à New York, la ville connaissant une énorme augmentation de la pauvreté et du sans-abrisme.

«Il y a une église près de mon appartement, où les sans-abri ont toujours traîné. Mais maintenant, la ligne pour la banque alimentaire ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu. Et il y a beaucoup plus de crimes, beaucoup plus de violence aléatoire – c’est épouvantable », dit-elle. «Je n’ai pas peur des moments sombres de la vie, mais cela a été assez intense.

Rayder est né et a grandi dans le Wisconsin. Ses parents se sont rencontrés en cure de désintoxication dans les années 1960. «Mon père est allé à Woodstock, puis il est allé en cure de désintoxication», dit-elle en riant. Une fois sobre, il est devenu lui-même conseiller en toxicomanie et en alcoolisme, tandis que sa mère travaillait à la garde d’enfants. Sa sœur Frankie, plus âgée de trois ans, avait déménagé à New York pour devenir mannequin et lorsque Rayder lui a rendu visite, âgée de 17 ans, l’agence de sa sœur, Elite, lui a demandé si elle aimerait aussi faire du mannequinat – et elle n’est jamais partie. «Chaque année, je dis:« Ce sera ma dernière année », dit-elle en riant. Pour le moment, cependant, elle se recroqueville avec Luka, alors qu’ils regardent la ville se remplir régulièrement de «déserteurs».

«Nous étions dans la cour de récréation l’autre jour et il y avait à nouveau plein de familles, et le banc était plein», dit-elle en riant. «J’avais envie de leur dire qu’ils ne pouvaient pas simplement revenir maintenant, qu’ils devraient se lever et me laisser m’asseoir.

«Je suis ici tout le temps», dit-elle.