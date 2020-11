Après l’annonce dimanche matin de la mort de la candidate d’American Idol, Nikki McKibbin, célèbre dans la saison 1, d’un anévrisme cérébral, le mari de la star de la télé-réalité partage un détail déchirant sur ses derniers instants. S’adressant à Facebook samedi soir, le mari de McKibbin, Craig Sadler, a partagé une note tendre sur «l’amour» de sa vie, Nikki, admettant que certains amis et membres de la famille savaient déjà que «quelque chose» n’allait pas.

“[She] a subi un anévrisme mercredi. Elle serait déjà partie, mais elle est une donneuse d’organes et a été maintenue sous assistance respiratoire pour rendre cela possible », a-t-il écrit dans le post Facebook. Même à la fin, elle donne toujours. Elle était tellement aimée que je sais que des milliers d’entre vous seront en deuil avec nous. Il ne me reste plus que quelques heures pour lui tenir la main et lui baiser le front. “

Il a poursuivi en partageant comment la situation actuelle du COVID ne permettra pas le «service énorme» qu’elle mérite, mais la famille donne à ses amis et ses fans l’opportunité de l’honorer. «Elle sera emmenée à la salle d’opération à 3 h 00, heure centrale, pour offrir son dernier cadeau qui sauvera la vie d’étrangers. Vous savez probablement qu’elle adorait pratiquement Stevie Nicks. Avant de commencer, ils joueront à ‘Landslide’ pour elle. la dernière fois », dit-il. «Si vous le pouvez, vous pouvez faire une pause à 15 heures où que vous soyez et l’écouter avec elle. Elle saura que vous partagez ses adieux. Elle a aimé tant d’entre vous et je sais que vous l’aimez aussi.

McKibbin a joué sur American Idol alors que l’émission de télé-réalité commençait à peine à développer un public énorme et un élément de base sans précédent dans l’histoire de la culture pop. Tout au long de son temps sur la compétition, elle a interprété des reprises de chanteurs tels que Melissa Etheridge, Janis Joplin, Alanis Morissette et Stevie Nicks. Sa performance la plus connue est peut-être son interprétation de la chanson “Black Velvet” d’Alannah Myles.

Ancien concurrent de la saison 1 et finaliste de Kelly Clarkson, Justin Guarini a rendu hommage à la star avec un message déchirant. “Nikki McKibbin était une femme fougueuse et drôle qui pouvait chanter l’Enfer sur une chanson rock avec le même genre d’aisance et commande qu’elle a utilisé avec amour pour vous couper avec son esprit sudiste twangy », a-t-il écrit à côté d’une photo d’elle, racontant en outre son amour pour Stevie Nicks et un moment dans le temps qui a eu le chanteur en herbe sur la lune.

“Je n’oublierai jamais le jour où son idole, Stevie Nicks, lui a envoyé des fleurs avec une carte qui disait: ‘Tu es la gitane que j’étais …’ Nikki était sur un nuage neuf et la joie et l’excitation qui émanaient d’elle contagieux », a-t-il ajouté. “Après le genre de coups émotionnels qu’elle a pris aux mains des masses, elle méritait de se sentir bien dans sa peau, même pour un petit moment.”

McKibbin n’était pas le seul membre de sa famille à concourir sur Idol. En 2014, son fils de 15 ans, Tristan Langley, a auditionné pour la série, se rendant au tour d’Hollywood, mais a ensuite été retiré de la compétition. Au cours de sa vie, elle a lutté avec des problèmes de toxicomanie et est apparue sur le Celebrity Rehab du Dr Drew en 2008. Elle a ensuite emménagé dans une maison sobre et son séjour à cet endroit a été relaté sur Sober House, une retombée de Celebrity Rehab. En plus d’apparaître dans ces émissions, McKibbin est également apparu sur Fear Factor et Battle of the Network Reality Stars.