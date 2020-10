Samedi, le rappeur Offset aurait été menotté à Los Angeles à la suite d’une sorte de conflit avec des partisans de Donald Trump. Selon TMZ, le rappeur Migos a pu diffuser en direct une grande partie de sa rencontre avec la police. Alors qu’Offset était détenu puis relâché par les policiers, Marcelo Almanzar, le cousin de Cardi B, a été arrêté pour possession d’une arme chargée dissimulée.

Dans la vidéo qu’Offset a pu diffuser sur Instagram, on peut voir le rappeur avoir une conversation avec les officiers qui l’ont arrêté. On peut alors l’entendre leur dire qu’il ne sortira pas de son véhicule et qu’il ne retirera pas ses mains du volant. D’après ce qui semble se passer dans la vidéo, il semble que les officiers aient pu avoir leurs armes à feu lors de cette rencontre. Quelqu’un a affirmé qu’Offset brandissait des armes à feu sur des personnes depuis son propre véhicule, mais le rappeur a contesté cette affirmation devant la caméra et a déclaré que quelqu’un le suivait dans la rue. Il a ensuite été retiré de la voiture et menotté. Comme mentionné précédemment, il n’a pas été arrêté. Au lieu de cela, il a été arrêté puis relâché par la police.

TMZ a rapporté que le véhicule d’Offset avait été attaqué par des partisans de Trump. Son affirmation pourrait être étayée par des vidéos que sa femme, Cardi B, a publiées sur son histoire Instagram. Sur son histoire Instagram, Offset et Cardi conduisent autour de Los Angeles, quand ils tombent sur une caravane en soutien à Trump. Comme elle l’a capturé dans la vidéo, il semble y avoir eu de nombreux drapeaux Trump et des drapeaux américains volant autour, ce qui, selon Cardi, la faisait paniquer. Elle a également enregistré ce qui semble être des partisans de Trump, avec des masques faciaux, près de leur voiture dans ce qui semble être une ruelle.

Ce rapport intervient moins de deux semaines avant l’élection du 3 novembre, qui verra les Américains décider entre Trump et l’ancien vice-président Joe Biden. Cardi a particulièrement exprimé son soutien à Biden. En août, les deux ont engagé une conversation pour ELLE dans laquelle ils ont parlé de leur vision du pays. Au cours de leur conversation, la rappeuse de “Bodak Yellow” a également fait part de ses sentiments à propos de Trump, comme elle l’a dit: “J’ai toute une liste de choses que je veux que notre prochain président fasse pour nous. Mais d’abord, je veux juste que Trump sorte . Sa bouche nous cause tellement d’ennuis. Je ne veux pas qu’on me mente – nous sommes confrontés à une pandémie en ce moment, et je veux juste des réponses. Je veux savoir quand ce sera fini. Je veux partir retour à mon travail. Mais je ne veux pas que quelqu’un me mente et me dise que c’est pas grave de ne pas porter de masque, que tout va bien. “