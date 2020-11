La star de Tiger King, Dillon Passage, a été arrêtée aux premières heures de dimanche matin pour conduite en état d’ébriété, selon un rapport de TMZ. Passage a été récupéré dans le comté de Travis, au Texas, peu après 3 heures du matin, heure locale. “Passage, le jeune mari de Joe Exotic, a apparemment passé samedi soir à une fête malgré l’augmentation des cas de coronavirus.

La police aurait arrêté Passage pour conduite errante au Texas après une longue nuit de fête. Il a subi un test de sobriété sur le terrain et a échoué, alors la police l’a menotté et l’a emmené en prison. Les archives publiques montrent que Passage a été réservé juste après 5h30 du matin et accusé de délit de conduite en état d’ébriété (DWI.) Bien que cela n’ait pas été pris en compte dans le documentaire Netflix, Exotic a déclaré que la consommation d’alcool de Passage le préoccupait dans les interviews depuis qu’il avait acquis une renommée nationale.

“J’ai fait de mon mieux pour qu’il arrête de boire, je l’aime”, a déclaré Exotic à TMZ. La star de télé-réalité est toujours en prison, purgeant une peine de 22 ans pour meurtre contre rémunération après avoir payé un employé du zoo pour essayer de tuer sa rivale, la défenseuse de l’environnement Carole Baskin.

Passage est apparu dans des épisodes ultérieurs de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, après le décès du précédent partenaire d’Exotic, Travis Maldonado. L’émission décrit la relation controversée d’Exotic avec Maldonado, avec la suspicion des employés de consommation de drogue et de tromperie dans les coulisses. Il documente ensuite la mort de Maldonado en se tirant accidentellement sur lui-même et le chagrin public intense d’Exotic. Enfin, dans les trois derniers épisodes, Passage entre dans l’image en tant que nouveau petit ami d’Exotic et, avant longtemps, son mari.

Cette histoire se développe.