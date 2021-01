Mia Khalifa a un réseau social suivi que seuls quelques-uns ont et peu de gens peuvent dire qu’ils ont accumulé 160000 $ comme elle l’a fait pour une œuvre de bienfaisance en seulement quatre mois grâce à sa base de fans constante. Mais comme beaucoup de gens, Khalifa chante sous la douche – et c’est hilarant. Son mari a capturé le moment dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram dans laquelle il s’est faufilé sur elle alors qu’elle écrivait quelques notes. On pouvait alors voir Khalifa, de son vrai nom Mia Callista, sortir la tête alors qu’elle réalisait ce que faisait Robert Sandberg.

L’ancienne star de cinéma pour adultes a depuis pris sa renommée acquise du séjour de trois mois où elle avait tourné une poignée de films dans l’industrie du cinéma pour adultes en 2014 et a puisé dans ses racines avec un compte OnlyFans qui a vu ses bénéfices aller à des œuvres caritatives. Plus tôt dans le mois, il a été révélé que le compte de Khalifa sur OnlyFans, qui est une plate-forme sur laquelle les utilisateurs, ou les fans, peuvent payer pour un contenu exclusif, a contribué 160 000 $ en dons à des œuvres caritatives.

Elle a dit à ses fans dans une vidéo TikTok qu’ils l’avaient aidée à faire un don à plusieurs organisations qui comptaient le plus pour elle. «Je suis tellement reconnaissante pour la plateforme et toutes les femmes incroyables, fortes et déterminées que j’ai rencontrées sur Internet à cause de cela.»

La relation entre Khalifa et Sandberg a fait un grand pas en avant en 2019 lorsque les deux se sont fiancés. Alors qu’elle informait ses abonnés sur les réseaux sociaux, leurs projets de mariage en 2020 ont fait un détour au milieu de la pandémie de coronavirus. Ils avaient prévu qu’une grande cérémonie se tiendrait en juin dernier avant qu’elle ne doive être modifiée à mesure que les cas augmentaient et que les restrictions à travers le pays devenaient plus strictes. Comme de nombreux couples de 2020 ont dû en faire l’expérience, les deux ont appelé un audible et se sont toujours mariés en juin, mais au lieu des plans élaborés qu’ils avaient, ils ont choisi de le faire à leur domicile.

Bien qu’elle ne soit pas impliquée dans l’industrie du cinéma pour adultes depuis son bref passage, Khalifa a plutôt passé son temps à créer sa propre marque. En conséquence, ses pages de médias sociaux sont devenues un peu un culte car elle est devenue une influente sérieuse. Son Instagram est rempli de contenu quotidien, y compris une récente photo de bikini sur la plage qui a donné un cri spécial à Beyonce. Khalifa compte actuellement plus de 22,6 millions d’abonnés sur Instagram et 3,4 millions supplémentaires sur Twitter.