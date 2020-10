Le mari de Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, devrait jouer le rôle principal dans le prochain clip de la chanteuse. Lundi, Lambert a annoncé que son mari jouerait dans son clip pour “Settling Down”, qui sortira mercredi. Compte tenu du thème de la dernière chanson de la chanteuse country, il est plus que convenable que son autre significatif joue à ses côtés dans la vidéo.

Lambert a partagé une jolie vidéo des coulisses pour partager les nouvelles de son clip vidéo. Dans le clip, le chanteur peut être vu en train de zoomer sur les visages de la paire alors qu’ils posent pour la caméra, provoquant un éclat de rire. Elle a légendé le clip en écrivant: “Des visages sérieux sur le tournage du clip vidéo” Settling Down “avec @Brendanjmcloughlin.” Sa légende comprenait également un lien vers lequel les fans peuvent se rendre pour regarder une bande-annonce du clip vidéo à paraître prochainement. Selon Entertainment Tonight, la bande-annonce montre Lambert à cheval pendant que McLoughlin pose dans une grange. L’aperçu se termine avec les deux marchant main dans la main.

Cela ne devrait pas être trop surprenant de voir que McLoughlin joue dans le clip vidéo de Lambert “Settling Down”, alors que la chanteuse a parlé avant d’impliquer son mari dans ses projets. Lors d’une interview avec ET en novembre 2019, on lui a demandé si elle aurait McLoughlin dans l’un de ses vidéoclips, ce à quoi elle a répondu: “Je devrais … je veux dire, c’est un bébé vidéo, n’est-ce pas?” Ailleurs dans l’interview, Lambert a parlé de sa relation avec son mari, qu’elle a épousé en janvier 2019. Selon la chanteuse country, le couple s’équilibre simplement de la meilleure façon possible.

“C’est une personne vraiment positive et optimiste, donc c’est bien pour moi parce que j’ai tendance à avoir une tendance négative – nous les Scorpions – donc nous sommes un bon équilibre,” dit-elle. «Il me tient en échec. Il est juste normal et cool et toujours souriant. [When] quelqu’un est si heureux, il n’y a pas d’autre choix que de [be happy too] et c’est vraiment génial. Lambert a ajouté à propos de sa relation: «C’est vraiment bien d’être vraiment heureux. Vous ne réalisez presque pas que vous n’êtes pas jusqu’à ce que vous y soyez et que vous vous dites: “ Mec, je ne savais pas qu’il y avait un niveau de confort et de bonheur là-bas qui existait comme ça. ”