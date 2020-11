Miranda Lambert célèbre son 37e anniversaire le 10 novembre, et son mari et récent membre d’Instagram Brendan McLoughlin a partagé un hommage émouvant à la star de la country avec un diaporama de photos. La première des quatre photos était un cliché du couple en vacances tropicales, et les trois dernières étaient des photos de Lambert, y compris une photo du chanteur entouré de chiens.

«J’adorerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma femme incroyable», a écrit McLoughlin. “Non seulement je suis reconnaissant, mais je suis très fier de pouvoir vous appeler ma femme. Vous êtes la personne la plus authentique et la plus attentionnée que j’aie jamais rencontrée. Le nombre de chiens de sauvetage que nous avons en dit long. au-delà pour vous assurer que votre entourage est toujours heureux. La liste est infinie de toutes les raisons pour lesquelles je vous aime, mais il y en a une qui tient une place spéciale. C’est ainsi que vous restez fidèle à qui vous êtes. “

Peu importe les obstacles que la vie vous a posés, vous êtes toujours resté fidèle à votre cœur et cela en dit plus que vous ne le saurez jamais », a-t-il poursuivi.« Je vous aime et j’espère que vous avez un anniversaire aussi incroyable. @mirandalambert. “

McLoughlin a célébré son propre anniversaire en octobre et a également reçu un doux message de sa femme.

“Joyeux anniversaire à mon doux mari”, Lambert a légendé son propre diaporama de photos. “L’homme que j’aime tant avec le sourire le plus contagieux. Brendan tu es une lumière. (Et j’aime ton obsession pour les vaches) #nyc #dreamboat.”

Un jour après son anniversaire, Lambert ajoutera probablement à sa collection de trophées aux CMA Awards, où elle est nominée sept fois. Elle montera également sur scène pour interpréter son nouveau single, «Settling Down», le clip pour lequel met en vedette McLoughlin.

“Je n’ai jamais eu de vidéo en 18 ans dans l’entreprise avec un intérêt amoureux, et c’est donc assez drôle que mon mari soit mon premier”, a récemment déclaré Lambert à Country 94.7 à New York. “Je suis comme, ‘Tu es mignon, tu es ici et tu es libre, alors prends la caméra.”

“C’était amusant; il a fait un excellent travail. Et notre petit chien est dedans, et nos poneys. C’est dans mon endroit magique et heureux à une heure de Nashville”, a-t-elle déclaré, ajoutant que sa ferme était “un endroit sûr “pour tourner la vidéo et que toutes les personnes impliquées avaient été testées négatives pour COVID-19 et portaient des masques. “C’est vraiment spécial pour moi”, a-t-elle ajouté à propos du clip.