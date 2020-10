Brendan McLoughlin est sur Instagram après presque deux ans de mariage avec la superstar country Miranda Lambert. L’ancien policier a publié sa première photo sur la plate-forme de médias sociaux samedi, presque deux ans jour pour jour depuis que lui et le chanteur de “Gunpowder & Lead” ont annoncé en février 2019 qu’ils s’étaient secrètement liés un mois auparavant.

L’ancien habitant de New York a fait à juste titre sa biographie sur Instagram «La ville passe à la campagne» et ne suit que deux personnes sur la plateforme de médias sociaux, y compris le compte de sa femme. Au cours des premiers jours sur la plate-forme, McLoughlin a partagé trois photos, dont l’une de lui chevauchant un cheval sur ce qui semble être la ferme du Tennessee qu’il partage avec le chanteur country, qu’il a sous-titrée avec la même phrase qu’il a écrite dans sa bio. Sur une autre photo, il pose près d’un troupeau de vaches, écrivant dans la légende: «Nous avons épousé un Texan et j’ai rencontré un longhorn».

Lambert fait même une apparition sur son compte, posant dans une robe à fleurs et un fascinateur de plumes roses dans une jolie photo de couple que son mari a légendée avec un simple emoji de cœur. Les fans du couple étaient heureux d’avoir une autre fenêtre sur leur vie de jeunes mariés, avec une personne commentant: “Bienvenue sur IG !! Vous êtes les plus mignons!” Une autre personne a ajouté: “Atta boy !! Welcome to insta !!!”

Le couple a bien résisté à la pandémie de COVID-19 ensemble, après avoir partagé son temps à Nashville et à New York avant de s’installer dans le sud pour le long terme. “Nous sommes à peu près des jeunes mariés puisque nous ne sommes mariés que depuis un an et demi, mais nous avons déjà survécu à une pandémie, donc je pense que nous sommes en or”, a déclaré Lambert lors d’une apparition en juillet sur Taste of Country Nights.

«Il adore faire le ménage, et je le savais, mais cela m’a vraiment été utile», a poursuivi Lambert à propos des nouvelles choses qu’elle a apprises sur son mari en quarantaine. “Toute la routine: préparer un repas, le nettoyer, faire un repas, le nettoyer. Nous nous sommes bien amusés.” La native du Texas a même fait un road trip avec son homme, ce qui, selon elle, était nouveau pour une personne dont les voyages font le plus souvent partie du style de vie de sa musicienne occupée. «Nous sommes passés par Pigeon Forge, en Virginie, qui est si belle, et nous nous sommes arrêtés en Pennsylvanie dans un KOA vraiment cool à Hershey», a-t-elle déclaré en juillet, «puis nous sommes allés voir la famille et mon beau-fils et avons campé notre chemin redescendre mais emprunté un itinéraire différent. “