L’expert des études sur le Moyen-Orient avait été récupéré à l’aéroport de Téhéran alors qu’il tentait de quitter le pays après avoir assisté à une conférence.

Elle a été détenue à la prison d’Evin, où Mme Zaghari-Ratcliffe, double ressortissante britannique et iranienne, a également été incarcérée.

Son mari, Richard Ratcliffe, a déclaré à l’agence de presse PA: «C’est vraiment une bonne nouvelle… C’était un choc et c’était un choc agréable et Nazanin était vraiment contente quand je lui ai dit parce qu’elle n’avait pas vu les nouvelles.

«Je pense que sur un plan égoïste, il y a toujours une sorte de doux-amer se demandant quand ce sera notre tour. Bien sûr, il n’y a pas de file d’attente, ces choses se produisent dans un ordre aléatoire.

«La réalité est que chaque fois qu’il y a du mouvement, il y a de l’espoir.»

Il a ajouté: “Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, c’est vraiment une bonne chose pour Kylie et c’est vraiment une bonne chose pour nous tous que des accords soient conclus.”

(Nazanin Zaghari-Ratcliffe avec son mari Richard Ratcliffe, qui a supplié le gouvernement d’intervenir et d’aider à libérer son épouse caritative après avoir été emmenée captive en Iran et séparée de sa petite fille. / PA)

Mme Zaghari-Ratcliffe a été arrêtée à l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran alors qu’elle voyageait pour montrer sa jeune fille Gabriella à ses parents en avril 2016.

Elle a par la suite bénéficié de la protection diplomatique du gouvernement britannique, qui soutient qu’elle est innocente et que son traitement par l’Iran n’a pas respecté ses obligations en vertu du droit international.

Mme Zaghari-Ratcliffe reste hors de prison après avoir été libérée en congé en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

M. Ratcliffe a déclaré: «Tout ce que je peux voir sur notre cas, ce sont soit pas de nouvelles, soit de mauvaises nouvelles, mais c’était aussi vrai dans le cas de Kylie, soit nous n’avons vu que de mauvaises nouvelles jusqu’à cet après-midi et ce fut deux ans de cruauté horrible dans une situation terrible. et une grande dignité d’elle et de sa famille.

«Maintenant, on dirait que c’est fini et qu’elle peut commencer à guérir, ils peuvent commencer à guérir.

«Cela peut arriver, et je pense que c’est important. Elle montre qu’il y a de la lumière au bout du tunnel et c’est un très bon rappel pour moi et pour Nazanin quand je me sens vraiment sombre.

Il a ajouté: «En réalité, les gens rentrent chez eux. Nous pourrions bientôt rentrer à la maison. Pour ne pas dire que nous le ferons, mais nous pourrions le faire.

(Le Dr Kylie Moore-Gilbert aurait été détenu à l’isolement en Iran pendant des mois / AP)

M. Ratcliffe a déclaré que le gouvernement britannique devrait «apprendre ouvertement» comment d’autres pays ont réussi à ramener des gens d’Iran chez eux, y compris les autorités australiennes.

La nouvelle de la libération du Dr Moore-Gilbert a été accueillie favorablement par la députée de Mme Zaghari-Ratcliffe, Tulip Siddiq, qui a ajouté: «Maintenant, faisons de cela une réalité de Noël pour Nazanin aussi.»

Amnesty International UK a déclaré que la libération de l’université était un «énorme soulagement» et a appelé le gouvernement à faire pression sur les autorités iraniennes pour qu’elles libèrent d’autres détenus.

La peine initiale de Mme Zaghari-Ratcliffe doit se terminer le 7 mars de l’année prochaine.

Cependant, elle a comparu devant le tribunal plus tôt ce mois-ci pour diffusion de propagande contre le régime, qualifiée de «fausse» par M. Ratcliffe, qui a déclaré que l’affaire présentait les mêmes preuves que lors de sa condamnation en 2016.

M. Ratcliffe a ajouté: «Nous ne pouvons voir que les mauvaises choses, donc je pense que nous devons toujours nous préparer au pire, espérer que le gouvernement sortira quelque chose du chapeau et qu’elle sera à la maison pour Noël ou au moins en mars, mais attendez-vous pleinement à ce que plus nous approchions de la fin de sa phrase, plus nous aurions de mauvaises nouvelles et cela se prolongera. “