Pour la première fois, l’interprète Carlos Rivera jouera dans un duo avec l’artiste colombien Maluma avec le thème “100 ans“dans une tentative de faire revivre l’un des genres les plus représentatifs du Mexique et qui a perdu une certaine pertinence.

L’artiste Carlos Rivera Il a dépoussiéré son costume charro, qu’il dit maintenant “beaucoup plus serré” sur lui et avec cela il est prêt à revenir à la musique vernaculaire après dix ans, ainsi qu’aux réactions que cela peut provoquer de la part de ses fidèles.

Vous savez déjà que je vous mets la chanson à vous et à vous tout ce que vous voulez, a dit le chanteur et interprète mexicain de “Ce qui est à nous de rester avec nous”.

L’artiste souligne l’importance du mariachi dans la culture mexicaine, ce qui l’a amené à s’inspirer pour interpréter l’une des chansons classiques

Étant mexicains, le mariachi est dans notre sang et j’ai toujours envie de le chanter, donc c’était une bonne excuse pour revenir au genre, en fait, le costume que j’ai utilisé pour la vidéo est l’un des miens que j’ai depuis 10 ans, j’avais 10 ans Des années sans le mettre, je l’avais toujours et c’était une bonne chose, plus que les costumes charro sont serrés (rires) », dit-il.

De la même manière, le petit ami du chauffeur Cynthia Rodriguez Il a exprimé que la résurgence de ces thèmes permet à un genre aussi traditionnel de ne pas décliner et que les nouvelles générations apprennent à connaître la richesse culturelle du Mexique, il a donc décidé de s’associer à l’un des plus grands interprètes de reggaeton, Maluma.

C’est bien de revenir à nos racines et d’un autre côté, la Colombie est un pays qui aime la musique ranchero, il y a des artistes qui enregistrent de la musique ranchera, donc je pense que c’est très fier que des artistes d’autres pays veuillent la chanter et rejoindre notre fête, à notre façon de ressentir et de vivre la musique, dit-il.

Malheureusement, a souligné l’ancien universitaire, c’est l’un des genres qui est très peu pris en compte, c’est pourquoi il a entrepris une lutte personnelle.

On dit que la culture n’est pas essentielle à la vie et à la survie, cependant, que faisons-nous pour éviter de devenir fou? Nous écoutons de la musique, nous regardons des séries télévisées, nous essayons de voir même les flux des pièces de théâtre, car sinon, que deviendrions-nous? Nous deviendrions fous! Il faudrait donner cette valeur à la culture, je pense que c’est très important et ça commence par nous-mêmes d’essayer de réévaluer, d’amener, de donner du travail quand c’est possible.

Quant à Maluma, ce serait une expérience totalement nouvelle car il n’a jamais enregistré de mariachi, cependant, la Colombie est l’un des plus grands fans de la musique régionale mexicaine.

D’autre part, la star mexicaine et de la musique a abordé la grave crise qui a frappé l’industrie du divertissement, où des espaces tels que la musique ont subi les conséquences de cette pandémie.

C’est une année très difficile, l’industrie de la musique est l’une de celles qui a le plus souffert, il n’y a pas de places, les théâtres sont à 30% (de leur capacité), évidemment on ne parle même pas de concerts. C’est super triste de voir qu’il n’y a aucun endroit où la musique peut continuer à sonner, comme les musiciens de Garibaldi, qui passent un très mauvais moment », approfondit-il.

Rivera lui-même a confirmé qu’en raison de l’épidémie, il avait dû annuler sa participation aux Grammys latins après qu’un membre de son personnel ait été testé positif au virus, la “situation actuelle est compliquée”, a-t-il reconnu.

Où écouter la version de Carlos Rivera et Maluma?

La chanson “100 ans” sera disponible à partir de ce jeudi 19 novembre sur toutes les plateformes numériques, l’interprète et co-coach de Laura Paussini dans “La Voz España” précise qu’il espère que cette chanson sera placée parmi les favoris Lors de ces soirées et lorsque la crise passe, tout le monde chante et danse.