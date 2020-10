Amy Roloff et Chris Marek présentent leurs plans de mariage pour l’instant alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire rage à travers le pays. Le couple Little People, Big World s’est fiancé en septembre 2019, mais a repoussé la date de son mariage potentiel à l’année prochaine, a déclaré le fils d’Amy, Zach Roloff, à Us Weekly mardi.

“Je pense qu’ils ont mis beaucoup de choses en suspens en ce moment”, a déclaré Zach au média interrogé sur les projets de mariage de sa mère, expliquant que “aucun lieu” ne semble accepter de dates pour le moment, ce qui a ralenti les progrès du couple. “Ils veulent se marier l’été prochain”, a-t-il poursuivi. «Mais je pense que c’est, ouais, je pense que tout cela est en suspens pendant une seconde.

Ce sera le deuxième mariage d’Amy, qui s’est séparée de son ex-mari Matt en juin 2015. Malgré les tensions entre les ex au fil des ans alors qu’ils continuaient à travailler et à vivre dans la ferme familiale, la matriarche Roloff a déclaré à Us Weekly en avril que Matt et son petite amie de longue date, Caryn Chandler, serait la bienvenue à leur mariage. “Ce n’est pas comme s’ils n’allaient pas être invités”, a déclaré Amy à l’époque, alors que Marek a répondu qu’ils ont “l’impression” que ce n’est pas quelque chose que le couple serait “intéressé” à assister.

“Ils sont les bienvenus s’ils souhaitent venir”, a-t-il poursuivi. “Nous ne voulons pas que quiconque vienne à notre mariage par obligation. Le mariage est censé être une histoire de bons amis et de membres de la famille proche. J’aime Matt; je m’entends bien avec lui – et Caryn. Mais nous ne sommes pas amis Nous ne faisons pas les choses ensemble. ” Amy a ajouté: “Ils seraient invités, mais je ne m’attendrais pas à ce qu’ils viennent à cause de ce qu’ils ont exprimé dans le passé. Mais le passé est le passé. Les choses peuvent changer dans le futur. Nous verrons.”

Dans l’épisode de mardi de Little People, Big World, Amy a emballé la dernière ferme qui avait longtemps été sa maison avant d’emménager avec Marek après s’être fiancée. «Je veux dire, évidemment, vous savez, vous entrez dans quelque chose, bien sûr, je penserais toujours que c’est pour toujours, et c’est tout», dit-elle. «Et tu sais, nous resterions probablement à la ferme jusqu’à ma mort. Je n’ai jamais prévu de déménager mais je n’ai jamais prévu de divorcer non plus. Tu sais, la vie arrive. C’est une grande ère de ma vie terminée, chapitre terminé.” Little People, Big World est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC.