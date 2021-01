Trois mois après s’être fiancée à Blake Shelton, le mariage de Gwen Stefani avec son ex-mari Gavin Rossdale aurait été officiellement annulé par l’église catholique, selon Us Weekly. Une source a affirmé que l’annulation avait été “finalement accordée” après que Stefani avait entamé le processus au début de 2019.

“Gwen a été informée que la décision avait été prise par le tribunal du Vatican”, a déclaré la source. “Elle recevra la notification par écrit dans les prochaines semaines, mais c’est officiel.” La source a ajouté que “c’était un énorme soulagement pour Gwen parce qu’elle voulait se marier par son prêtre et faire reconnaître le mariage par l’église catholique”.

Us Weekly a rapporté en mars 2019 que Stefani avait entamé “le processus formel” pour faire annuler son mariage avec Rossdale “afin qu’elle puisse épouser Blake et que l’église le reconnaisse, a déclaré une source.” La religion de Gwen a toujours été extrêmement importante pour elle, et Blake est entièrement d’accord avec cela. “

Stefani et Rossdale se sont mariés en 2002 et ont eu trois fils ensemble avant de se séparer en 2015, la même année, Stefani a commencé à sortir avec Shelton. Bien que Stefani et Shelton soient maintenant officiellement fiancés, ils n’ont pas encore commencé le processus de planification du mariage à cause de la pandémie.

“C’est comme, ‘Blake, pourquoi tu n’aurais pas pu le faire avant? Maintenant, nous ne pouvons pas avoir un mariage avec la pandémie'”, a-t-elle plaisanté cette semaine dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. “Faites-le glisser davantage.”

La mère de trois enfants avait déjà dit à Ryan Seacrest sur On Air With Ryan Seacrest qu’elle voulait se marier quand elle était sûre que toute sa famille pouvait y assister en toute sécurité.

“Je dirais que je veux juste que mes parents soient là à ce stade. Par exemple, mes parents ne viendraient pas à Thanksgiving parce qu’ils avaient tellement peur, alors je préfère vraiment que ce ne soit pas une situation COVID”, a-t-elle déclaré. “Comme si je préférerais ne pas avoir les masques et ce genre de choses. Et même quand vous le réduisez à la famille, il y a encore trop de monde pour COVID, donc nous sommes en quelque sorte, allons voir ce qui se passe dans le les prochains mois. “

Shelton a proposé à son ranch dans l’Oklahoma avec la famille du couple présente, surprenant Stefani avec une bague qu’il avait caché dans son camion. «Blake, quant à lui, avait cette bague sur le côté de son camion. Et quand je dis du côté de son camion, son camion est dégoûtant. Des choses qui tombent, de l’équipement, des trucs d’homme robuste. Stefani a dit à Fallon. «Il y a beaucoup d’ordures dedans, et de saleté. Donc le fait que l’anneau soit sur le côté de la porte… et que vous conduisez à travers les arbres et tout ça! Il pourrait tomber à tout moment.