Le monde de la musique a été secoué par la mort d’Eddie Van Halen, et cela a amené de nombreux fans à s’interroger sur son précédent mariage avec l’actrice Valerie Bertinelli. Van Halen était le guitariste emblématique de Van Halen, le groupe de rock autoproclamé qu’il avait fondé avec son frère dans les années 1970. Malheureusement, la légende du rock est décédée le 6 octobre, après une longue bataille contre le cancer.

Après que des informations sur la mort de Van Halen aient émergé, Wolfgang a publié une déclaration déchirante à la nouvelle, confirmant que c’était vrai. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», écrit-il. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau.

Wolfgang a ajouté: “Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop.” À la suite de la nouvelle, beaucoup ont commencé avec une curiosité expresse sur les médias sociaux au sujet de la relation de plusieurs décennies de Van Halen avec Bertinelli. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur l’ancien couple et lisez toutes les choses importantes à retenir sur leur mariage.

Quand ils se sont rencontrés

Van Halen et Bertinelli se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle a accompagné ses frères à un concert de Van Halen en 1980. «J’ai jeté un coup d’œil à la cassette 8 pistes qui se trouvait à l’arrière de ma Corvette», se souvient-elle en parlant à Oprah Winfrey en 2008. interview, “et j’ai vu une photo d’Ed, et je suis allé, ‘Oh, ouais, je vais y aller. C’est un mignon.'”

Selon Showbiz Cheatsheet, ils l’ont emmenée parce qu’ils pensaient pouvoir utiliser sa célébrité pour les aider à se rendre dans les coulisses pour rencontrer le groupe. Il s’avère qu’ils avaient raison. «Vous avez dû me décoller du sol», a-t-elle dit à propos de sa rencontre avec le guitariste. Quelques jours plus tard, elle l’a contactée pour voir s’ils pouvaient se réunir. «Je suis donc sortie et j’ai rendu visite, et nous ne nous sommes plus jamais séparés», a-t-elle dit.

Les noces

En 1981, un an après avoir commencé à sortir ensemble, Bertinelli et Van Halen se sont mariés. «Le prêtre que nous avons sollicité pour effectuer la cérémonie nous a remis des questionnaires afin qu’il puisse mieux nous connaître et offrir des mots plus personnels», a-t-elle déclaré. «Pendant que nous remplissions les formulaires à la maison, nous tenions chacun une petite fiole de cocaïne. Maintenant, si vous me demandez, ce ne sont pas deux personnes qui devraient prendre des décisions pour le reste de leur vie.

Devenir parents

Après une décennie de mariage, le couple a accueilli leur fils, Wolfgang Van Halen, dans le monde en 1991. Ils ont toujours eu une relation très étroite, Wolfgang rejoignant le groupe de son père en tant que bassiste. À ce jour, le pseudo Twitter de Bertinelli est “Wolfiesmom”.

Avec des glaçons

Notamment, tout au long de leur relation, Bertinelli et Van Halen ont eu des problèmes. Elle a même avoué son infidélité après seulement quelques années. «Oui, je l’ai fait, quatre ans après notre mariage, tricher», a-t-elle révélé lors d’une interview de l’émission Today en 2008. «Et c’était une honte et c’était une culpabilité que j’ai portée avec moi pendant très longtemps. ‘pas comme ça, alors je voulais vraiment m’en débarrasser. “

Divorce

En 2001, le couple s’est séparé. Leur divorce a été finalisé en 2007. “J’en ai eu marre, encore une fois, de me cacher et de penser que ce n’est pas la vie que je veux pour moi, pour Wolfie, en particulier, et je ne veux pas continuer à traiter Ed si mal”, dit-elle. de la scission. Dans son autobiographie, Losing It: And Gaining My Life Back One Pound at A Time, Bertinelli a souligné la dépendance à la cocaïne de Van Halen comme l’une des principales raisons du divorce. Elle a également cité son refus d’arrêter de fumer même après avoir reçu un diagnostic de cancer de la bouche et avoir dû se faire enlever chirurgicalement un tiers de sa langue dans le processus de traitement.

Relation post-mariage

Alors que leur mariage a eu sa juste part de hauts et de bas, Bertinelli et Van Halen ont ensuite eu une fraternité amicale et aimante. Tous deux ont même assisté aux mariages de leurs nouveaux partenaires. Suite à la nouvelle de la mort de Van Halen, Bertinelli a publié un communiqué, disant que sa «vie a changé quand« elle l’a rencontré «il y a 40 ans». Elle a également loué son “esprit magnifique” et a ajouté: “Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour.”

