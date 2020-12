Masque facial de Macaulay Culkin, un clin d’œil à mon pauvre petit ange | Instagram

C’est récemment que l’un des acteurs les plus célèbres des années 90, Macaulay Culkin, a partagé une image dans laquelle il a fait un clin d’œil à l’un de ses personnages les plus classiques de l’histoire du cinéma. “Mon pauvre petit ange“En portant un masque qui est devenu une sensation parmi ses partisans.

Le masque drôle porté par le “garçon le plus méchant de la télévision” Macaulay Culkin, avait pour objectif de sensibiliser à leur utilisation importante en raison de la présence constante et du risque que la pandémie de Covid-19.

Alors avec un message, l’acteur a invité tous les enfants à l’utiliser et à se protéger car, comme il l’a lui-même laissé entendre, «cela peut sauver des vies».

Un épisode mémorable du film le plus regardé, depuis sa sortie en 1990, “My Poor Little Angel: Alone at Home” a été immortalisé par le soi-disant “golden boy” d’Hollywood quand il porte ses mains sur son visage.

La star de 40 ans porte un masque avec l’un de ses gestes les plus appréciés dans la bande traditionnelle, qui frappe les écrans chaque année à la veille de Noël. Le message qui dans sa traduction dirait le suivant.

Je me protège juste de Covid en utilisant la peau brute de mon jeune moi. N’oubliez pas de porter vos masques, les enfants.

La scène

Le jeune protagoniste de 10 ans, “Kevin” vit l’occasion d’être laissé seul à la maison après avoir été oublié par sa famille alors il essaie de faire tout ce qui lui aurait normalement été interdit.

À un moment donné, il apparaît dans un grand miroir après être sorti de la douche, essaie d’imiter les habitudes des adultes en se rasant “sa barbe” et en appliquant plus tard une lotion, ce qui le fait hurler

Le célèbre interprète apparaît dans l’instantané recréant le moment et pour lui donner plus de réalisme, l’un des gratte-ciel populaires qui abritent à New York City construit à l’échelle peut être vu à l’arrière-plan de l’image.

Il est à noter que précisément ce visage est devenu l’image principale du premier film de ce succès du cinéma “Mi Pobre Angelito” 1 et 2.

Macaulay Culkin a marqué la vie de toute une génération avec ses performances, de sorte que ce ne sont peut-être pas seulement les enfants d’aujourd’hui qui tenteraient de sauver la mémoire de ces scènes à travers ce masque.

La carte postale a fait sensation totale, parmi divers commentaires et réactions, ses fans ont déclaré que sans hésitation ils utiliseraient un masque similaire.

Bon masque, «J’ai besoin de ce masque dans ma vie!», «C’est très amusant, je pense que vous avez les meilleurs films», étaient quelques-uns des premiers commentaires qui ont inondé la publication.

Au milieu de la présence de Covid-19 qui est resté stationné dans une grande partie du monde, les gens ont assimilé l’idée que les masques faciaux et les masques seraient un complément qui fait désormais partie des vêtements que nous portons quotidiennement.

C’est pourquoi aujourd’hui, il est inclus même dans certaines entreprises de mode qui les présentent dans divers modèles et matériaux.

Aujourd’hui, il existe déjà différents types de masques faciaux, de ceux les plus recommandés par les experts à ceux en tissu aux motifs variés et conçus pour diverses occasions.

Au milieu de ceux-ci, il y en a avec des dessins amusants et même des références à des personnages de films populaires, il est donc possible que dans l’un de ces moments, vous trouverez celui de “Kevin”, l’inoubliable “My Poor Little Angel”.