La championne de l’US Open Naomi Osaka a récemment suscité des commentaires en apparaissant sur la couverture de Vogue. Elle a discuté de devenir plus franc sur le racisme, et elle portait également un masque facial portant le nom d’Emmett Till, un Afro-Américain de 14 ans qui a été assassiné le 28 août 1955. Son masque était la création du designer Virgil Abloh, le PDG d’Off-White. Abloh avait déjà suscité des critiques pour ses commentaires concernant les manifestations et les pillages à l’échelle nationale, et la tendance s’est poursuivie après que les utilisateurs de Twitter ont appris l’existence du masque Till.

Lorsque des photos du masque ont fait surface, de nombreux utilisateurs de Twitter ont répondu par des critiques. Certains ont accusé Abloh de tirer profit de la tragédie, tandis que d’autres ont dit qu’il ne faisait que créer encore plus de problèmes. Beaucoup ont mentionné la conception du masque tout en faisant des commentaires sur Abloh “se vantant” de son don de 50 $ au mouvement Black Lives Matter. Cependant, quelques personnes sont venues à la défense du créateur. Ils ont dit qu’il n’avait créé que les masques pour Osaka et qu’il ne vendait rien.

Je ne peux pas voir son visage donc ce n’est pas Naomi pour moi, je ne veux pas y croire😭 – Keion (@Keionisbored) 12 décembre 2020

Il sera exclusivement porté par des blancs super riches lors d’un gala stupide et sera vraiment fier d’eux-mêmes. Et quand un journaliste de mode leur posait la question sur le tapis rouge, ils répondaient “c’est conçu par un homme noir” de cette voix absolue de Karen comme s’ils effaçaient le racisme guéri. – Goofrider 🏳️‍🌈 (@goofrider) 12 décembre 2020

Virgil est la preuve vivante que la guerre des races est une distraction de la vraie bataille qu’est la guerre des classes. – Double O Damoon (@damonfromchi) 12 décembre 2020

Ce n’est même pas le problème principal ici, il va profiter du meurtre brutal d’un enfant noir. Répugnant – 6pf lonnie ☭ (@ TYLONLAND78) 12 décembre 2020

ET il n’a rien appris de quand il a été traîné cet été pour avoir fait un don de 50 $ à un fonds de caution et l’avoir publié sur ig comme s’il avait fait quelque chose ?? – Moon Power Maroon (@TeaxSkin) 12 décembre 2020

Je suis allé sur son site juste pour voir s’ils étaient à vendre, je ne le vois pas en ligne. Je pense que c’était juste pour une séance photo, mais s’il vend cette merde, il est vraiment bizarre parce que vous gagnez à faire un masque de «designer» avec un nom de garçon noir mort dessus si vous ne gon- – Cy’erra (@SeaAirRahh) 12 décembre 2020

C’est ce qui arrive lorsque vous placez le capitalisme, l’activisme performatif et l’argent au-dessus de l’intégrité et de la libération de votre propre peuple. pic.twitter.com/MUjtjcm6Jp – myles (@ waterboi_23) 12 décembre 2020

C’est Money, MS c’est la rue exacte où se trouve la station-service où il aurait sifflé une femme blanche. C’est une ville fantôme de Money, ce n’est pas loin de chez moi à Indianola. Il devrait venir au Mississippi pour s’instruire D’ABORD et le ressentir spirituellement, puis faire de l’art.👏🏾 pic.twitter.com/SPyOfTXkbd – Jülien 🏴 𒅌 (@julientheartist) 12 décembre 2020

c’est ce qui se passe quand vous manquez de vraie créativité et que vous commencez à faire de la merde qui, selon vous, plaira aux masses, mais vous finissez par avoir l’air stupide. – Amb. (@ajscribes) 12 décembre 2020

Naomi Osaka fait tout ce que Nike leur dit de faire. L’enfer ne va pas avec elle. 🤦🏽‍♂️ – Salah 🥷🏽 (@mynameissalah) 12 décembre 2020

